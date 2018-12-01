ມີຫລາຍເຖິງ 500 ລ້ານຄົນ ທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຊຶ່ງ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນອອນລາຍ ອີງຕາມການປະກາດຂອງໂຮງແຮມແມຣີອອດ (Marriott) ໃນວັນສຸກວານນີ້. ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມສຕາວູດ ທີ່ຮວມທັງໂຮງແຮມ ແວັສຕິນ ດັບເບິນຢູ ແລະເຊີຣາຕັນນຳດ້ວຍ.
ທ່ານແກຣີ ເດວິດ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຜູ້ບໍລິໂພກ ຂອງບໍລິສັດແມັກອາຟີ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຄວາມໝັ້ນທາງຄົງໄຊເບີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນ ຄວນກະທຳ.
ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຜູ້ໃດຄວນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ທ່ານເດວິດຕອບວ່າ ຖ້າພວກທ່ານຫາກໄປພັກຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ກ່າວມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ລັກເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານໄປ ແລະມັນອາດຖືກນຳໄປເຜີຍແບ.
ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ? ທ່ານເດວິດຕອບວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດເຂົ້າໄປ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ແລ້ວກໍປ່ຽນລະຫັດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ບັນຫາທ້າທາຍນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາມີ ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຄື ເຂົາເຈົ້າມັກຈະໃຊ້ລະຫັດເກົ່າເລື້ອຍໆ ແລະດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານຫາກໃຊ້ລະຫັດ ສຳລັບບັນຊີນີ້ ຢູ່ບ່ອນອື່ນນຳ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ແລ້ວກໍປ່ຽນລະຫັດເຫຼົ່ານັ້ນເຊັ່ນກັນ. ຍ້ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກຄົນຊົ່ວຈະເຮັດ ກໍຄື ນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນລະຫັດທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງສຳລັບພວກເຂົາ ແຕ່ເຂົາຮູ້ ບາງທີມັນອາດຈະເປັນລະຫັດດຽວກັນ ທີ່ອາດຈະໃຊ້ກັບທະນາຄານ ຫຼືສະຖານທີ່ການຄ້າ ຫຼືສິ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ບ່ອນທີ່ອາດຈະມີຄຸນຄ່າສູງ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຄວນເປັນສິ່ງທຳອິດ ທີ່ຂ້ອຍຈະເຮັດ. ເຂົ້າໄປໃນຄອມພິວເຕີ້ ແລະກໍເປັນລະຫັດ ຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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