ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຢາກ ໃນຂັ້ນສຸກເສີນ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວ

ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫລື WFP ກໍາລັງຂໍເງິນ 200 ລ້ານໂດລາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອນຳໄປຊື້ ແລະກະກຽມອາຫານໄວ້ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍລ້ານຄົນ ກ່ອນທີ່ຫິມະໃນລະດູໜາວຈະຕົກເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ເຂົ້າຫາພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຕັດຂາດ. ລິຊາ ສະລາຍ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອຸນນະພູມທີ່ຮ້ອນແຮງ ຫລາຍກວ່າ 30 ອົງສາເຊລຊຽສໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ໄດ້ປົກຄຸມຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ລໍຖ້າຢູ່ຂ້າງໜ້າ ສໍາລັບປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ໃນຊ່ວງລະດູໜາວທີ່ໂຫດຮ້າຍ ກໍາລັງຈະມາເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າໃນໄວໆນີ້.
ລະດູຮ້ອນ ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງປີທີ່ໂຄງການອາຫານໂລກເກັບກໍາແລະກະກຽມ ອາຫານ ໃສ່ໃນສາງເກັບ ແລະໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດອັຟການິສຖານ. ຈາກນັ້ນ ອາຫານກໍຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ລໍາບາກ ແລະຕ້ອງການ ກ່ອນທີ່ທາງເຂົ້າໄປຫາພວກເຂົາ ຈະຖືກຕັດຂາດຍ້ອນຫິມະທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງລະດູໜາວນັ້ນ.
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ໂຄງການອາຫານໂລກປະຈໍາພູມິພາກ ທ່ານນາງແອັນເທຍ ເວັບ (Anthea Webb) ໄດ້ເຕືອນເຖິງໄພພິບັດ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນຊ່ວງລະດູໜາວນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກນານາຊາດໃນການປະຕິບັດງານອັນສຸກເສີນນີ້. ໂດຍທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ດ້ວຍລະດັບເງິນທຶນທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງເຖິງການຂາດວັດຖຸຫລັກໃນການສະໜອງຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນຄືແປ້ງສາລີ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລານີ້. ພວກເຮົາເຫລືອເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດໃນການຈັດຫາການລະດົມທຶນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອອາຫານ ກ່ອນທີ່ເສັ້ນທາງຕາມພູຜາຈະຖືກຕັນໂດຍຫິມະ. ຄວາມຫລ້າຊ້າຕ່າງໆໃນການກະກຽມອື່ນໆ ອາດໝາຍເຖິງຊີ ວິດຂອງປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ.”
ເມື່ອຫິມະຕົກລົງມາແລ້ວ, ທ່ານນາງເວັບກ່າວວ່າ ມັນຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຸມຊົນຕ່າງໆເຊິ່ງຈະຖືກຕັດຂາດຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫລືອພາຍນອກຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ວິກິດການແຫ່ງຄວາມອຶດຢາກນີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະສິດທິມະນຸດໃນວົງກວ້າງ ໂດຍການຖອນກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການ NATO, ແລະການເຂົ້າຢຶດຄອງປະເທດຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕາລິບານ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານປະມານ 18 ລ້ານຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການຊ່ວຍເຫລືອຈາກນານາຊາດເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ການຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ໃນຊ່ວງໄລຍະສັບສົນວຸ້ນວາຍ ຍິ່ງຍາກຂຶ້ນໄປຕື່ມ ເນື່ອງຈາກເຮືອບິນພານິດບໍ່ສາມາດລົງຈອດທີ່ສະໜາມບິນກາບູລໄດ້.
ທ່ານນາງເວັບຍອມຮັບວ່າ ຄວາມທ້າທາຍໃນປີນີ້ແມ່ນຊັບຊ້ອນຫລາຍກວ່າເກົ່າ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງແລະຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕຽມຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ສຸດມີຄວາມຍາກຫລາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບລະດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຮູ້ວິທີທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມອຶດຢາກແບບສຸກເສີນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຊ່ວງອາທິດແຫ່ງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ຜ່ານມານີ້, ໂຄງການອາຫານໂລກສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເຖິງ 80,000 ຄົນໃນທົ່ວອັຟການິສຖານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງລວມເຖິງຈໍານວນ 5 ລ້ານ ຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍໄປແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີນີ້.”
ທ່ານນາງເວັບ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຄງການອາຫານໂລກ ປະຕິບັດງານໃນ ອັຟການິສຖານ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1963 ເຊິ່ງລວມເຖິງໃນສະໄໝ ທີ່ເຄີຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຕາລິບານໃນຄັ້ງກ່ອນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໂຄງການອາຫານໂລກ ສາມາດນໍາອາຫານ 600 ໂຕນ ແລະລົດບັນທຸກໃໝ່ 16 ຄັນເຂົ້າໄປໃນ ອັຟການິສຖານ ໃນອາທິດນີ້ ພຽງອາທິດດຽວ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານນາງຍັງພ້ອມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໝັ້ນໃຈວ່າ ແຕ່ລະຄອບຄົວມີ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ທີ່ໂຫດຮ້າຍນັ້ນ ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບເງິນທຶນທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ.