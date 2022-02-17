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ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຍັງ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ການກ່າວ​ອ້າງ ໃນ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​​ຣັດ​ເຊຍ

ກຳ​ລັງ​ຊາຍ​ແດນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ດ່ານກວດ ກ​ລີ​ອູ​ຊີ (Kliusy) ໃກ້​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເຂດ Chernihiv ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ກຸມ​ພາ 2022.

ຣັດ​ເຊຍ​ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ບາງ​ສ່ວນ​ອອກໄປ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃກ້ໆ​ຊາຍ​ແດນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ປະ​ເທດ​ຕາເວັນ​ຕົກ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ຫຍັງ​ເລີຍກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຢູ່​ວ່າ ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ອາດ​ຈະ​ຍັງມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວີ​ດີ​ໂອ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ມີ​ການ​ຖອນ​ລົດ​ຖັງ​ ແລະ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ. ວີ​ດີ​ໂອ​ອັນ​ນຶ່ງ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລົດ​ຖັງ​ຖືກ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ຂົວຂ້າມ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ເຄີຣ​ສ໌ (Kerch Strait) ຈາກ​ແຫຼມ​ໄຄ​ຣ​ເມຍ ຊຶ່ງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ຢຶດ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃນປີ 2014.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ຕໍ່ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທີ່​ວ່າ ​ຕົນ​ຈະ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ອາ​ທິດນີ້ ແລະ​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າຕົນ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການດັ່ງ​ກ່າວ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ​ໂອ​ລາ​ຟ ໂຊ​ລ​ສ໌ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ.

ທ່ານ​ປູ​ຕິນກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຫຼື​ບໍ່? ແນ່ນອນ, ບໍ່. ນັ້ນຄື​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເລີ້ມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕົກ​ລົງ ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ແກ່​ທຸກຝ່າຍ ຮວມ​ທັງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາ​ມ​ຍິນ​ດີ ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ສຽງ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ນຳ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່. ການ​ດຳ​ເນີນງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຊ້​ໝົດ​ເທື່ອ. ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແມ່ນກ່ຽວ​ກັບການ​ແກ້​ໄຂ ວິ​ກິດ​ການນີ້​ດ້ວຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ ໃນ​ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ແລະ​ເດັດ​ຂາດ. ມັນ​ເປັນ​ຮ່ອງຮອຍ​ທີ່​ດີ​ ທີ່​ພວກ​ເຮົາໄດ້​ຍິນ​ຂ່າ​ວ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ. ພວກເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຕື່ມ​ອີກ​ຕິ​ດ​ຕາມ​ມາ.”

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍແມ່ນ​ຫາ​ຍາກ. ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ວັນ​ອັ​ງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກວດສອບໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສະ​ໜາມ​ຖືກ​ຂົນ​ໄປຍັງ​ຊາຍ​ແດນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສື​ບ​ລັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ກ່າ​ວວ່າ ຕົນ​ບໍ່ເຫັນ​ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

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