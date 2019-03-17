ກອງທັບບົກ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການອາລະວາດໃຊ້ມີດແທງ ແລະ ຍິງຄົນ
ໂດຍຜູ້ຊາຍຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຄົນນຶ່ງນັ້ນວ່າ ທະຫານ ອິສຣາແອລ ຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີ
ວິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ ສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
ກອງທັບບົກໄດ້ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ກັບທາງແຍກ ເອຣຽລ, ເມືອງ
ນາບລັສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນຮ້າຍໄດ້ໂຈມຕີ ແລະ ສັງຫານທະຫານ ອິສຣາແອລ ຄົນ
ນຶ່ງດ້ວຍມີດ.
ຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາປືນກົນຂອງທະຫານຄົນນັ້ນ ແລະ ຍິງໃສ່ລົດທີ່ຜ່ານໄປມາ, ເຮັດ
ໃຫ້ພົນລະເຮືອນສອງຄົນບາດເຈັບ.
ກອງທັບບົກແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການຕາມລ່າ ເພື່ອຊອກຫາຄົນຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ.
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