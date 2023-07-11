ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມດຳທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດໂດຍນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດເວບ (Webb) ຂອງອົງການນາຊາ (NASA) ອີກ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທີມຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ຂຸມດຳນີ້ຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາພຽງແຕ່ 570 ລ້ານປີ ຫຼັງຈາກການເກີດການລະເບີດ ຂອງຈັກກະວານ ຫລື Big Bang. ນັ້ນກໍຄື 100 ລ້ານປີ ໃກ້ກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຈັກກະວານຫລາຍກວ່າຂຸມດໍາ ທີ່ທີມງານຈີນໄດ້ສັງ ເກດ ເຫັນໃນປີ 2021. ຢ່າຄາດຫວັງວ່າການທຳສະຖິຕິໃຫມ່ອັນນີ້ ຈະຢູ່ໄດ້ດົນນານ. ນັກວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າກ້ອງເວບ (Webb) ໄດ້ພົບເຫັນຂຸມດໍາຂຸມອື່ນອີກແລ້ວ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຍິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກໄປກວ່ານັ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນການກວດທົບທວນຄືນຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ