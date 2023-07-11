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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ​ອະວະກາດເວບ ໄດ້ພົບຂຸມດຳ ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ ແລະ​ອາດ​ຈະມີຂຸມດໍາອື່ນ ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ຢູ່​ອີກ

(ແຟ​ມ) ພາບ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍອົງ​ການ NASA ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການໃຊ້​ລົດ​ຍົກກະ​ຈົກ​ຂອງ​ກ້ອງ​ສ່ອງ​​ທາງ​ໄກ​ໃນອະ​ວະ​ກາດ James Webb, ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, 2017 ຢູ່​ສູນ​ອະ​ວະ​ກາດ Goddard Space Flight Center ໃນ​ເມືອງ Greenbelt, ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ

ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມດຳທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດໂດຍນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດເວບ (Webb) ຂອງອົງການນາ​ຊາ (NASA) ອີກ ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ (AP).

ທີມຄົ້ນ​ຄວ້າ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ຂຸມດຳນີ້ຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາພຽງແຕ່ 570 ລ້ານປີ ຫຼັງຈາກການ​ເກີດ​ການ​ລະ​ເບີດ ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ ຫລື Big Bang. ນັ້ນກໍ​ຄື 100 ລ້ານປີ ໃກ້ກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຈັກ​ກະ​ວານຫລາຍກວ່າຂຸມດໍາ ທີ່ທີມງານຈີນໄດ້ສັງ ເກດ ເຫັນໃນປີ 2021. ຢ່າຄາດຫວັງວ່າການ​ທຳ​ສະ​ຖິ​ຕິໃຫມ່ອັນ​ນີ້ ຈະຢູ່ໄດ້ດົນນານ. ນັກວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າກ້ອງ​ເວບ (Webb) ໄດ້ພົບເຫັນຂຸມດໍາຂຸມອື່ນອີກແລ້ວ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຍິ່ງ​ຢູ່ຫ່າງໄກໄປ​ກວ່ານັ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນການກວດທົບ​ທວນຄືນ​ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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