ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ທ່ານວີອາ ສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ​​​ ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ ຄົນ​ໃໝ່ ​ຂອງໄລ​ບີ​ເລຍ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ​ແອ​ເ​ລັນ ຈອນ​ສັນ ​ເຊີຣ໌ລີຟ ແລະທ່ານ ຈອຣ​ຈ໌ ວີອາ ​ໃນພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ​​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງໄລ​ບີ​ເລຍ ໃນສະໜາມກິລາ ແຊມແມລ ການິອອນ ໂດ Samuel Kanyon Doe ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ມອນໂຣເວຍ, ໄລ​ບີ​ເລຍ, 22 ມັງກອນ 2018.

ອະດີດ​ນັກ​ເຕະບານ​ທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່​ງດັງ ທ່ານ ຈອຣ​ຈ໌ ວີອາ ​ໄວ 51 ປີ ໄດ້​ສາບານ​ຕົວ
ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງໄລ​ບີ​
ເລຍ. ​ໃນ​ພິທີ​ສາມ​ບານ​ຕົວ ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ຢູ່ສະໜາມກິລາ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນແໜ້ນ
ໜາ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ມອນໂຣເວຍ.

​ປະທານາທິບໍດີຂອງ​ປະ​ເທດກາ​ບົງ ກາ​ນາ ​ແລະ​ຊີ​ເອຣາ ເລ​ອອນ (Sierra Leone) ​
ແມ່ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມໃນພິທີ​ດັ່ງກ່າວ ພ້ອ​ມທັງຄະນະນັກ​ເຕະບານ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານວີອາ
ນຳ.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຢູ່​ໃນ​ສະໜາມກິລາ​, ​
ແຕ່​ວ່າ ມື້​ນີ້ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ເໝືອນ,” ທ່ານ​ວີອາ ​ໄດ້​ກ່າວ
​ໄວ້ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂອບ​ໃຈ ​ປະທານາທິບໍດີ ​ແອ​ເ​ລັນ ຈອນ​ສັນ ​ເຊີຣ໌ລີຟ ທີ່ໄດ້ “ປູ​
ພື້ນຖານ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາສາມາດ ​ມີສັນຕິພາບໃນເວລານີ້ໄດ້​.”

ທ່ານ​ວີອາ ລົງ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​ອະດີດ​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໂຈ​ເຊັຟ ​ໂບອາ​ກາຍ​ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລົງ​
ຈາກ​ອຳນາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໝົດ​ສອງ​ສະ​ໄໝຂອງ​ທ່ານ ທີ່ໄດ້​ອະນຸຍາດດົນທີ່ສຸດ​ ອີງຕາມກົດ
​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ຂອງ​ໄລ​ບີ​ເລຍ.

ທ່ານ ວີອາ ​ໄດ້​ສັນຍາ​ວ່າ ບູລິ​ມມະ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແມ່ນການ​ກຳຈັດ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​.

ພິທີ​ສາບານ​ຕົວ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ມອບ​ໂອນ​ອຳນາດ​ຢ່າງ​
ສັນຕິ ​ໃນ​ຮອບ 70 ປີໃນໄລບີເຣຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Liberia Weah
please wait
0:00:48
0:00:00 /0:00:48
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG