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ວັນພະຫັດ, 27 ຕຸລາ 2022
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10 ດ້ານ ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໄປ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ

ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບຄະນະ​ປະຈຳ​ກົມ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ໄດ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ຕຸ​ລາ, 2022

ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້​ປາ​ກົດອອກ​ມາຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມູນິສ ​ຈີນ ດ້ວຍການ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງການ​ເປັນ​ຜູ້ນຳສະ​ໄໝທີ 3​ ທີ່ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃໝ່​ ​ແລະ ຄະນະ​ປະຈຳ​ກົມ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຈົງ​ຮັກ​ພັກດີ​ທັງ​ໝົດ, ເປັນການ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ແກ່ບົດບາດຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ ນັບ​ແຕ່​ທ່ານ ເໝົາ ເຈີຕຸງ ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້​ສ (Reuters)

ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກຳ​ອຳນາດ​ຂອງ​ທ່ານ ສີ ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ທົດ​ສະ​ວັດນຶ່ງ ຈີນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ດ້ານທີ່ຈີນໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ​ຢູ່ພາຍໃຕ້ທ່ານສີ ກໍ​ຄື:

​ຄວາມຄິດເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາບ​ພົດຂອງຈີນໃນ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ແລະ ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນເຫັນ​ວ່າຂີ້​ຮ້າຍລົງ

ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະຈີນ​ໄດ້​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຊຶ່ງເປັນ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ, ເປັນ​ການການ​ຕົກ​ຕ່ຳທີ່​ຮຸນ​ແຮງຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຈູ່​ໂຈມຕໍ່​ປັກ​ກິ່ງ ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ. ​ແຕ່​ແນວຄວາມ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈີນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ຍັງຂີ້​ຮ້າຍ​ລົງ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດທິ​ມະນຸດອີກ​ດ້ວຍ ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ກະ​ທຳ​ແບບຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ຈີນ​ຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂອງທ່ານ ສີ

​ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງແລ້ວ ທ່ານ ສີ ​ກໍໄດ້​ເລີ່​ມທຳ​ການ​ຊຸກຍູ້ທີ່​ມີ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ ຕົນ ​ໃນ​ການ​ກຳ​ຈັດ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ພັກ​ຄອມ​ມູນິສ ອອກ​ໄປ, ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ ​ແລະເປັນ​ວິ​ທີ​ທີ່ນັກ​ວິ​ເຄາະຫລາຍ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫລາຍ ໃນ​ການ​ກຳຈັດ​ຝ່າຍຄ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ທ່ານ.

ການຄວບ​ຄຸມດິນແດນທີ່ບໍ່ເຄີຍ​ຖືກຄວ​ບ​ຄຸມມາກ່ອນ

​ເຂດ​ຕິ​ເບ​ດ, ຊິນ​ຈຽງ ​ແລະ​ຮົງ​ກົງ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ພັກ​ຄອມ​ມູນິສ​ ຈີນ ເຈັບ​ຫົວ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​

ທ່ານສີ ​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ປາບ​ປາມ​ດ້ານຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ​ແບບ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ ​ຢ່າງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂດ​ດິນ​ແດນເຫ​ລົ່ານັ້ນ ​ຖືກເອົາ​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ຄວບ​ຄຸມໄດ້.

ຢູ່​ໃນເຂດ​ຊິນ​ຈຽງ, ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມວີ​ເກີ ປະມານ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ ໃຫ້​ຢູ່ໃນ​ຄ້າຍ; ສ່ວນຢູ່​ຮົງ​ກົງນັ້ນ ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ປີ 2019 ດ້ວຍ​ກົດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ.

ເພີ້ມ​ຄວາມເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃຫ້ຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​

ຜູ້ນຳ​ຈີນ​ທັງ​ໝົດ​, ນັບ​ແຕ່​ທ່ານເໝົາເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ "ການ​ທ້ອນໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ຄືນ​ໃໝ່" ກັບ​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ​ທີ່​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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