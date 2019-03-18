ການຂາດເຂີນນ້ຳທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ 6 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຝົນຕົກຢູ່ຟິ
ລິບປິນ ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບັນຫາການບໍລິຫານ ແລະຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຖ້າຫາກ
ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງຍັງມີສືບຕໍ່ໄປ.
ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢູ່ໃນໂຕນະຄອນຫຼວງມະນີລາ
ຂອງປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການຂາດເຂີນ
ນ້ຳ. ນ້ຳກັອກໄດ້ຖືກກະທົບກະເທືອນໃນເດືອນນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດນ້ຳໃຊ້ເປັນ
ໄລຍະ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງເມືອງທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະຄົບເຂົ້າຫາກັນກັບ
ແຂວງຣີຊາລ.
ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດທີ່ຈະສືບສວນເຊັ່ນດຽວກັນ ໂຄສົກຫ້ອງການ
ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າໃນວັນສຸກຜ່ານທາງອົງການຂ່າວທາງການຟິລິບປີນ.
ການສືບສວນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊາວຟິລິບປີນຮຽກຮ້ອງຢາກຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງ
ເຂດທີ່ບໍລິການໂດຍຜູ້ບໍລິການນ້ຳແຫ່ງນຶ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບການຖືກລົບກວນ
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຜູ້ບໍລິຫານນ້ຳແຫ່ງອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ຮັບນ້ຳໄຫລມາຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. ບັນຫາໃນທີ່ສຸດອາດເຮັດໃຫ້ສະທ້ອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ທຸລະ
ກິດ ແລະບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເປັນການສ້າງຊື່ສຽງບໍ່ດີໃຫ້ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງ ປະທານາທິບໍ
ດີໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ທີ່ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອກັນ.
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