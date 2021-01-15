ກະຊວງຍຸຕິທຳຮູ້ວ່າ ນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ ຕໍ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈະແຍກຄົນໃນຄອບຄົວ ອອກຈາກກັນ

ລາຍງານຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມລັດຖະບານກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳໃນກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຮູ້ວ່ານະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກຄອບຄົວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປດ້ວຍການປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາທົ່ວໄປຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ພົບວ່າ ພວກຜູ້ນຳຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະສານງານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງລັດຖະ ບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜົນທີ່ອອກມາ.
ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄອບຄົວໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກກັນ, ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈອັນຍາວນັນຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກຄອບຄົວດ້ວຍການບັງຄັບໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ນະໂຍບາຍລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກກ່າວປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳໂລກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກເລືອກ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາໄດ້ກ່າວປະນາມນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ວ່າໂຫດ ຮ້າຍ.
ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍໆນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ດ້ວຍການຂ້າມເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ. ລາຍງາດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດສຳຄັນທີ່ດຳເນີນໂດຍລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ເຈັຟ ເຊັສເຊິນ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳລະດັບສູງຄົນອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກົດດັນໂດຍທຳນຽບຂາວ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່ານະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວແນວໃດ ເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າເປັນປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້.
ການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສະຫະພັນເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວກັບມາພົບກັນອີກ, ແຕ່ເດັກນ້ອຍບາງຄົນຍັງຄົງຖືກແຍກຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະພັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ລີ ເກເລີ້ນ (Lee Gelernt) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ ການກະທຳທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນ “ຜິດສິນທຳ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢ່າງໜ້ອຍ, ພວກທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຄວນທີ່ຈະຮູ້ຄວາມຜິດສອງຢ່າງນັ້ນ. ລາຍງານໃໝ່ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະທຳລາຍຄອບຄົວພວກນີ້ຫຼາຍຊໍ່າໃດ. ເຈົ້າຄິດວ່າລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍແບບນີ້, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດແທ້.”