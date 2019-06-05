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ເສ​ລີ​ພາບ​ ດ້ານ​ການຂ່າວ ຊຸດ​ໂຊມ​ ເຖິງ​ຈຸດ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ ໃນ​ຮອບ​ທົດ​ສະ​ວັດ

Media Repression on the Rise in 'Free' Countries
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Media Repression on the Rise in 'Free' Countries

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ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຫຼື FREEDOM HOUSE ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ໃນ ສະ​
ຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ເສລີພາບແມ່ນກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ ໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມກັບສິດທິທາງ
ການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ.

ໃນ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ພຸ​ດມື້ນີ້, ກຸ່ມ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​
ບານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງຈຸດທີ່
ຕ່ຳທີ່ສຸດຂອງມັນ ໃນຮອບດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ ຍ້ອນການປາບປາມສື່ມວນຊົນທີ່
ເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນປະເທດອຳນາດຜະເດັດການ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີ
ມາກ່ອນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນສັງຄົມທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຈະເສລີ.

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນດ້ານ​ການຂ່າວ​ໄດ້​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ ​ຢູ່ທົ່ວ​ໂລກ
ຍ້ອນ “ການກົດຂີ່ຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມເປີດ ແລະ ປະເທດອຳນາດຜະ
ເດັດການ.”

ທ່ານ​ນາງ ຊາ​ຣາ ເຣ​ປຸ​ຈີ (Sarah Repucci), ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ສຳ​ລັ​ບ​ພະ​ແນກ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ ຂອງອົງການ Freedom House ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ລາຍ
ງານໄດ້ຄົ້ນພົບການຊຸດໂຊມລົງ ຂອງເສລີພາບດ້ານການຂ່າວ ຈາກສອງສົ້ນຢ່າງກົງ
ກັນຂ້າມກັນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ດ້ານ​ນຶ່ງແມ່ນ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ໃນ​ ການ​
ປາບປາມສື່ມວນຊົນ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ “ຄຸ້ນເຄີຍກັນຫຼາຍ” ຄື ຈັບກຸມນັກຂ່າວ,
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຊ້ກົດໝາຍກົດຂີ່, ກົດໝາຍການໃສ່ຮ້າຍ ທີ່
ເອົາຄວາມຜິດຕໍ່ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ.” ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ, ລາຍງານໄດ້ພົບວ່າ
ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກເອົາຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດໃໝ່ ເພື່ອ
“ຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນ ໃນທາງທີ່ສະຫຼາດ ຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກສົ່ງອອກໄປໃຫ້ປະຊາຊົນ.”

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນດ້ານ​ການຂ່າວອອກ​ເປັນ​ “ເສ​ລີ,
“ເສລີສ່ວນນຶ່ງ” ຫຼື “ບໍ່ມີເສລີ.”

ອົງ​ການ Freedom House ໄດ້ອະ​ທິ​ບາຍ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ເສ​ລີ​ພາບ​ດ້ານ​ການຂ່າວ​ທີ່​
ເສລີວ່າ ເປັນສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງການສະເໜີຂ່າວການເມືອງແມ່ນເຂັ້ມ
ແຂງ, ການລ່ວງລ້ຳຂອງລັດໃນການເກັບກຳຂ່າວແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຄວາມປອດໄພ
ຂອງນັກຂ່າວມີການຮັບປະກັນ, ແລະ ການເກັບກຳຂ່າວບໍ່ຖືກຈັດເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ
ແລະ ການກົດດັນທາງເສດຖະກິດ.

ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ມີ​ທັງ​ໝົດ 16 ປະ​ເທດ​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ວ່າ “ເສ​ລີ” ເປັນ​ການ ຫຼຸດ​ລົງ​
ຂອງຄະແນນເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວໃນລະຫວ່າງ ຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ແນວໂນ້ມ
ທີ່ໜ້າລົບກວນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງ 4 ປະເທດ ຈາກທຸກໆ 5 ປະ
ເທດ ແມ່ນ “ເສລີ” ນັ້ນ, ຄະແນນພື້ນຖານສຳລັບເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງ
8 ເປີເຊັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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