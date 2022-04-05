ການຕັດສິນໃຈໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອຖອນລາຍເຊັນຫຼືໃບອະນຸຍາດຂອງອົງການຂ່າວສາມອົງການ ແມ່ນ “ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໜ້າອັບອາຍ” ອີງຕາມການກ່າວຂອງກຸ່ມຕິດຕາມສື່ມວນຊົນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອົງການຂ່າວ Bayong Times, Cambodia Today, ແລະ ອົງການຂ່າວອອນໄລນຂອງ ກຳປູເຈຍ Cover TV ຫຼື KCTV.
ອົງການຂ່າວທັງສາມນັ້ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ “ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ລ່ວງລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ສັນຍາຈ້າງທຸລະກິດ ທີ່ຖືກສະໜັບສະໜູນ,” ໂດຍກະຊວງດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມໜັງສືສະບັບວັນທີ 15 ມີນາ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ໂຊກ ປຣະສິດ.
ໃນການສຳພາດ ກັບວີໂອເອເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ທັດ ຢູເທຍ (Touch Yuthea) ຈາກ Cambodia Today ໄດ້ກ່າວວ່າລາວເຊື່ອວ່າການຕັດສິນທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊ້ຂ່າວຂອງລາວທີ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຂະບວນການປະມູນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ.
Cambodia Today ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາຄວາມຜິດ ປົກກະຕິໃນການປະມູນສຳລັບສິ່ງຂອງຕ່າງໆສຳລັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ການຝຶກວິຊາຊີບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນໃນກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສົງໄສໃນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃນການສູນເສຍເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ໃນການສູນເສຍຕໍ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ.
ທ່ານ ຢູເທຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນພະແນກນິຕິບັນຍັດຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເອົາລາຍງານນັ້ນລົງຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ທຳອິດທ່ານ ຢູເທຍ ບໍ່ເຫັນດີ.
ຕໍ່ມາ, ໂດຍທີ່ບໍ່ຢາກຈະສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ, ທ່ານ ຢູເທຍ ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອົາລາຍງານນັ້ນອອກຈາກເວັບໄຊ້ຂ່າວຂອງລາວ.
ທ່ານ ຢູເທຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເຮັດເກີນຂອບເຂດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້. ແຕ່ຮອດວັນທີ 15 ມີນາ, “ຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການຍິນຍອມທີ່ຈະສິ້ນສຸດບັນຫານີ້,” ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກໜັງສື “ເພື່ອລົບລ້າງລາຍເຊັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ ມີສ໌ ໂສພອນ (Meas Sophorn), ໂຄສົກຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອຄຳເຫັນ.
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