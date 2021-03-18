ວັດລາວຢູ່ອາເຈັນຕີນາ ປີນີ້ ຈະບໍ່ມີພິທີສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມໃນເມືອງໂປຊາດາ ແຂວງມິຊີໂອເນສ ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ປີນີ້ ຈະບໍ່ມີພິທີສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ.ພະອາຈານສີວອນ ທັມມາພິຊິດໂທ ເຈົ້າອະທິການວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ປີນີ້ຄືຊິບໍ່ໄດ້ມີແຜນການອີ່ຫຍັງຄືຊິບໍ່ໄດ້ເຮັດ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ ຊ່ວງແລ້ວບຸນປະຈຳປີທີ່ຜ່ານມາມື້ກີ້ໜີ້ ຫຼັງຈາກແລ້ວບຸນແລ້ວກໍມີຄົນຫັ້ນຕິດເຊື້ອພະຍາດແນ່ຈັ່ງຊີ້ນະ.”
ແນວໃດກໍຕາມ ພະອາຈານສີວອນ ທັມມາພິຊິດໂທກໍກ່າວວ່າ ທາງວັດລາວໃນເມືອງໂປຊາດາ ກໍຈະຈັດໃຫ້ມີການຮົດສົງພະພຸດທະຮູບ ຕາມປະເພນີ ຊຶ່ງພະອາຈານສີວອນເວົ້າວ່າ ຊາວລາວທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງສາມາດມາຮ່ວມໄດ້. ພະອາຈານສີວອນກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຊິອັນເຊີນພະເພິ່ນລົງມາສົງ ແລະກາວ່າຜູ້ທີ່ຢາກຈະມາກໍສາມາດມາໄດ້ ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ມີການປະກາດວ່າຈະຈັດງານສົງພະແມ່ນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ທາງຄູບາປະຈຳວັດຢູ່ແລ້ວເນາະ ເອົາເພິ່ນລົງແລ້ວກໍຈະສົງພາຍໃນ 3 ມື້ຫັ້ນ.”
ອາເຈັນຕີນາ ເປັນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຫຼາຍເປັນພິເສດ ແລະວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມິຊີໂອເນສ ກໍເປັນວັດລາວພຽງແຫ່ງດຽວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້.
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