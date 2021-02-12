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ວັດລາວທີ່ເມືອງໂປຊາດາສ ປະເທດອາເຈັນຕິນາ ຍັງເຮັດບຸນສິນກິນທານ ແບບຈຳກັດ ໃນຂະນະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ

ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິຊິດໂທ ເຈົ້າອາວາດ ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເມືອງໂປຊາດາສ ປະເທດອາເຈັນຕິນາ.

ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມໃນເມືອງໂປຊາດາ ແຂວງມິຊີໂອເນສ ປະເທດອາເຈັນຕີນາຍັງເຮັດບຸນສິນກິນທານ ຕາມປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ ໂຄວິດ-19 ພວມລະບາດຢູ່ນີ້. ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິຊິດໂທ ເຈົ້າອະທິການວັດ ຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກວັດມີສະຖານທີ່ຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຜັດປ່ຽນກັນມາ. ພະອາຈານສີນວນກ່າວວ່າ:

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ສຽງທີ 1 ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິຊິດໂຖ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


“ພິທີທາງສາສະໜາກໍມີຕາມປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ວ່າຄົນກໍສະຫລັບປ່ຽນບໍ່ໄດ້ມາທຸກອາທິດ ເນື່ອງຈາກວ່າພະຍາດໂຄວິດແລະກໍບາອາທິດມາ ມາອາທິດນີ້ ອາທິດໜ້າບໍ່ໄດ້ມາ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ມາກໍສັບປ່ຽນກັນມາແບບນີ້.”

ພະອາຈານສີນວນ ກ່າວວ່າ ທາງວັດຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍທົ່ວໄປຂອງສາກົນ ແລະໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງພະອາຈານກ່າວຕື່ມວ່າ:

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ສຽງທີ 2 ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິຊິໂຖ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


“ກາມີ ເຮົາກາມີຫ່າງກັນ 2 ແມັດ ແລະກາໃສ່ໜ້າກາກ ແລະກໍລ້າງດ້ວຍອາລກໍຮໍດ້ວຍແຈລນໍ ເຮົາກໍຈະຕິດໄວ້ປະຕິວັດຄືກັນເພະາວ່າຫຍັງ ບາງເທື່ອຫາກມີຄົນ ຝຣັ່ງເຂົ້າມາເບິ່ງ ເຂົາກໍຈະເຫັນວ່າພວກເຮົາເຮັດຕາມກົດລະບຽບ.”

ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຊຸມຊົນລາວໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສກໍມີຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບໍ? ພະອາຈານສີນວນ ກ່າວວ່າ ເທົ່າທີທີ່ພະອາຈານຮູ້ ຢູ່ໜີ້ກໍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ມີສາມສີ່ຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກັກໂຕປິ່ນປົວຊຶ່ງໃນເວລານີ້ກໍຫາຍດີໝົດແລ້ວ ແລະກໍປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຄົນລາວເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

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