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ວັດລາວໂປຊາດາສ ບໍ່ໄດ້ສະຫຼອງບຸນໃຫຍ່ ກາງເດືອນກຸມພາ ຄືທຸກໆປີ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ໄປເຮັດບຸນ ຢູ່ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມິນຊິໂອເນສ ປະເທດອາເຈັນຕິນາ.
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ວັດລາວໂປຊາດາ ບໍ່ໄດ້ສະຫຼອງບຸນໃຫຍ່ ກາງເດືອນກຸມພາ ຍ້ອນໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມິຊີໂອເນສ ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ໃນປີນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈັດງານບຸນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນກາງເດືອນກຸມພາຂອງທຸກໆປີ ໂດຍຈະມີຄົນລາວໃນປະເທດອາເຈັນຕິນາຈາກທົ່ວສາລະທິດເດີນ ທາງມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງມີການຍົກເລີກ. ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິສິດໂທ ເຈົ້າອະທິການວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມກ່າວວ່າ:

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ພະອາຈານສີສວນ ທັມມາພິສິດໂທ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ປີນີ້ ທາງໄກບໍ່ໄດ້ມາ ແຂວງມິສຊິໂອເນສ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ມາໝົດທຸກຄົນສຳລັບປີນີ້ ແຂວງອື່ນມາບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ມາຮ່ວມເລີຍທາງໄກ”

ພະອາຈານສີສວນ ທັມມາພິສິດໂທ
ພະອາຈານສີສວນ ທັມມາພິສິດໂທ

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພະອາຈານສີນວນ ທັມມາພິສິດໂທ ກ່າວວ່າ ທາງວັດຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໄດ້ຈັດພິທີເຮັດບຸນກອງເຂົ້າແທນ ຊຶ່ງພະອາຈານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ພະອາຈານສີສວນ ທັມມາພິສິດໂທ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ມີການທຳພິທີ ເຂົາເອີ້ນເຮັດບຸນກອງເຂົ້າ ເຮົາຈະເອົາເຂົ້າມາໂຮມກັນ ຕອນກາງຄືນກໍມີການສູດມຸງຄຸນ ມີການຟັງເທດສອງສາມກັນ ປະມານນີ້ ເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍໄດ້ທໍາພິທີຖວາຍເຄື່ອງໄທຍະທ່ານ ໃສ່ບາດ ສໍາລັບປີນີ້.”

ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມິຊີໂອເນສ ປະ ເທດອາເຈັນຕີນາ ເປັນວັດລາວ ພຽງແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້

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