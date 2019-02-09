ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນລັດວໍຊີງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ
ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສາມາດເກືອດຫ້າມ
ພວກພໍ່ແມ່ ທີ່ອ້າງເຖິງຄວາມເຊື່ອ ອຸດົມການຄວາມຄິດ ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ຍົກເວັ້ນພວກ
ລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ໃນຂະນະທີ່ລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລະ
ບາດໄປດ້ວຍພະຍາດໝາກສຸກ ຫຼື measles ນັ້ນ.
ພວກຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ພາກັນເຂົ້າແຖວ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ໃນເມືອງໂອລິມເປຍ ລັດວໍຊີງຕັນ ບ່ອນທີ່ບັນດາ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງລັດ ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຈາກທັງສອງຝ່າຍ ທັງພວກທີ່
ສະໜັບສະໜຸນ ແລະຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມໃນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ການເອົາມາດຕະການທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ລາຍງານວ່າ
ມີຢ່າງນ້ອຍ 52 ກໍລະນີ ຂອງໂຣກຫັດ ໃນວໍຊີງຕັນແລະອີກ 4 ຄົນ ໃນລັດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ
ກໍຄືລັດອໍຣີກັນ ນັ້ນ.
ກົດໝາຍຂອງລັດວໍຊີງຕັນ ໃນປັດຈະບັນນີ້ ແມ່ນໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນທຸກຄົນ
ໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 10 ກວ່າໂຣກ, ທີ່ຮວມທັງ ໂຣກຫັດ, ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຈະເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼືບໍ່ ກໍສູນລ້ຽງເດັກ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ການຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນອະນຸຍາດສຳລັບພວກພໍ່ແມ່ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອເລື້ອງສ່ວນຕົວ, ຊຶ່ງຮວມທັງທາງການ
ແພດ, ສາສະໜາ ແລະອຸດົມການຄວາມຄິດສ່ວນຕົວ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ນຳສະເໜີນີ້ ແມ່ນຈະລົບລ້າງ ການຍົກເວັ້ນຂອງອຸດົມການຄວາມເຊື່ອ
ສ່ວນບຸກຄົນ ນັ້ນໝາຍເຖິງ ພວກເດັກນ້ອຍສາມາດທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຕ່າງໆ
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າລົງທະບຽນຮຽນໜັງສື ຫຼືບໍ່ ກໍສູນລ້ຽງເດັກ.
ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການການແພດຂອງລັດ
ພ້ອມດຽວກັນກັບຜູ້ປົກຄອງລັດວໍຊີງຕັນ ທ່ານເຈ ອິນສລີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດສະພາຫວະ
ສຸກເສີນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກຫັດນີ້.
ຝ່າຍຄ້ານ ພວກຊຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ຮວມທັງ
ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມ ທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ແອຟ ເຄນນີດີ ຈູລເຍຍ ຜູ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ຖາມເຖິງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ອ້ອມຄອບການສັກຢາທັງຫຼາຍນີ້.
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