ຈົ່ງກຽມພ້ອມ ຕ້ອນຮັບດ້ວຍບັງໄຟດອກ “ຕໍ່ລາຍງານຂອງທ່ານມອລເລີ” ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ.
ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບວ່າ ໄອຍະການພິເສດໂຣເບີດ ມອລລເລີອາດຈະສະຫຼຸບ ການສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນປີ 2016 ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບລາຍງານຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຈະຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ພາຍໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກະວົນກະວາຍ.
ມີການຄາດຄະເນກັນ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານມອລເລີ ຈະສະຫຼຸບແບບໃດ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ມີສ່ວນພົວພັນນຳການກະທຳຜິດ ຫຼືໃຫ້ທ່ານພົ້ນຈາກຄຳກ່າວຫາ ໃນການສືບສວນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ “ເປັນການຊອກຈັບຜິດ” ນັ້ນ.
ອີກຄຳຖາມນຶ່ງທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນຢ່າງເຜັດຮ້ອນກໍຄື ການສືບສວນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ນຳຫຼືບໍ່ ຫຼືຈະຖືກປິດໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນແລະໂລກຮູ້ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການສືບສວນ ທີ່ໄດ້ເປັນເງົາບົດບັງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານມອລເລີສາມາດນຳສະເໜີລາຍງານຂອງທ່ານຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ພາຍໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໂດຍຈະສິ້ນສຸດການສືບສວນ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອສອງປີກ່ອນ ທ່າມກາງທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ສາຍລັບຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບສະມາຊິກໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຕົກຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບ ແລະເປັນທີ່ໄດ້ປຽບແກ່ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານອະສັງຫາລິມມະຊັບ.
ຫ້ອງການຂອງໄອຍະການພິເສດ ບໍ່ຍອມໃຫ້ການຢືນຢັນຫຼືປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວເຫຼົ່ານີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ລາຍງານດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ການສືບສວນສວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ 20 ກວ່າຄົນ ແລະອະດີດພັກພວກທາງດ້ານທະລຸກິດ ແລະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ແຕ່ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນກໍຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານເທື່ອວ່າ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫຼືການກະທຳຜິດ ໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
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