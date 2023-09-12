ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ມີລາຍງານວ່າ ກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ສາມາດບັນທຸກລະເບີດລູກຫວ່ານຊຶ່ງອາດ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນເລິກເຂົ້າໄປໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສີ່ທ່ານ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ເຫັນຄວາມສຳເລັດຂອງລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ຍິງຈາກປືນໃຫຍ່ 155 ມມ ເມື່ອສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະຫະລັດກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງລະບົບຍິງລູກສອນໄຟຍຸດທະວິທີກອງທັບບົກ (ATACMS) ທີ່ສາມາດຍິງໄດ້ໄກເຖິງ 306 ກິໂລແມັດແລະລະບົບຈະຫຼວດນຳວິຖີຫຼາຍລຳກ້ອງ (GMLRS) ທີ່ ມີລັດສະໝີ 72 ກິໂລແມັດ ແລະບັນຈຸລະເບີດລູກຫວ່ານ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້. ລະບົບຈະຫຼວດຫຼາຍລຳກ້ອງ GMLRS ສາມາດຫວ່ານລະເບີດອອກໄປໄດ້ເຖິງ 404 ລູກ. ຢູເຄຣນມີລະບົບຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນພວມທຳການພິຈາລະນາມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນກ່ຽວກັບການສະໜອງລະບົບຍິງລູກສອນໄຟ ATACMS ໂດຍມີຄວາມຢ້ານກົວວາ ການຈັດສົ່ງອາວຸດດັ່ງກ່າວ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນນັ້ນ ອາດຈະຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວແບບຮຸກຮານຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ໃນຂະນະທີ່ການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງຢູເຄຣນ ຕໍ່ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ພວມສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ແນວໃດກໍຕາມ ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທັບຢູເຄຣນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນນີ້ ອີງຕາມສອງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຣອຍເຕີ້ຊາບ.
ໜ່ວຍສືບລັບຂອງກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ ພວກທະຫານຢູເຄຣນສາມາດເຂົ້າຢຶດຄືນແທ່ນເຈາະນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດນອກແຄມຝັ່ງຫຼາຍແຫ່ງ ໃກ້ໆກັບແຫຼມໄຄຣເມຍ.
ໜ່ວຍສືບລັບຢູເຄຣນກ່າວຜ່ານເທເລແກຣມວ່າ ການປະຕິບັດງານທີ່ຮວມທັງກຳລັງພິເສດຂອງຢູເຄຣນຢູເທິງເຮືອໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ Su-30 ຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມທັງຢຶດໄດ້ ເຮລີຄອບເຕີ້ ອາວຸດ ແລະອຸບປະກອນເຣດ້າ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາແທ່ນເຈາະເຫຼົ່ານີ້ ມາແຕ່ປີ 2015 ແລະໄດ້ໃຊ້ແທນເຈາະເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານທະຫານ.