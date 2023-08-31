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ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງ ປະເທດກາບົງ 'ຢ່າງໃກ້ຊິດ' ຫຼັງຈາກທະ​ຫານຄວບຄຸມຕົວປະທານາທິບໍດີ

ປ້າຍໂຄສະນາຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາລີ ບອງໂກ ອອນດິມບາ (Ali Bongo Ondimba) ຖືກເຫັນຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຫວ່າງເປົ່າໃນເມືອງລີເບຣິວິລ (Libreville) ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2023. ທະຫານກະບົດກ່າວທາງໂທລະພາບຂອງລັດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍຶດອຳນາດ ແລະໄດ້ລົບລ້າງຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ

ວໍຊິງຕັນກຳລັງຕິດຕາມເຫດການໃນເມືອງລີເບຣິວິລ (Libreville) “ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຫຼາຍ”, ທຳນຽບຂາວກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາ​ກ​ພວກທະຫານໃນປະເທດກາບົງ (Gabon) ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກໄດ້ຍຶດອຳນາດຈາກຄອບຄົວທີ່ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດ.

ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ປົກປ້ອງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອາຟຣິກກາ ຫຼັງຈາກຖືກຖາມວ່າ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ເປັນສັນຍານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວໍຊິງຕັນໄດ້ເບິ່ງຂ້າມທະວີບທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນແລະ ມີຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມນີ້ແລ້ວຫຼືບໍ່.

"ທັງໝົດມັນເກີດຂື້ນໃນຂ້າມຄືນ," ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby), ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍການສື່ສານດ້ານຍຸດທະສາດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີ ອາລີ ບອງໂກ ອອນດິມບາ (Ali Bongo Ondimba) ເຊິ່ງດຳລົງຕໍາແໜ່ງມາຍາວນານຂອງ ກາບົງ (Gabon) ໄດ້ເປີດເຜີຍວິດີໂອຢືນຢັນການກັກບໍລິເວນໃນເຮືອນຂອງທ່ານ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເຊິ່ງນັກສັງເກດການກ່າວວ່າມີຄວາມບໍ່ປົກະຕິເກີດຂື້ນ, ອິງຕາມເ​ວັບໄຊຂອງອົງການ Freedomhouse.

ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງພໍ່ຂອງທ່ານ ໃນປີ 2009 ແລະໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2019. ຄອບຄົວບອງໂກ (Bongo) ໄດ້ນໍາພາອະດີດອານານິຄົມຂອງຝຣັ່ງມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງແຕ່ປີ 1967, ແລະໄດ້ຖືກ ​ປົກ​ປ້ອວກຸ່ມສິດທິມະນຸດກ່າວຫາວ່າ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ໃນປະ ເທດຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນ, ແຕ່ເປັນບ່ອນທີ່ພົນລະເມືອງໂດຍສະເລ່ຍຕ້ອງດິ້ນຮົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດທ່າມກາງການຫວ່າງງານທີ່ສູງ, ອິງຕາມເວັບໄຊ the World Factbook ຂອງ CIA.

ທ່ານເຄີບີ (Kirby) ກ່າວເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ “ມັນໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ພວກເຮົາ,” “ພວກເຮົາຈະຍັງຄົງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຊົນກາບົງ (Gabon) ແລະຄວາມຕ້ອງການ ການປົກ ຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງແນ່ນອນ. ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນດາ​ພັນທະມິດໃນ​ອາ​ຟຣິກາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ... ປະຊາຊົນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ທະວີບ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ​ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ພວກເຮົາ ກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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