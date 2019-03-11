ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ
ທຣຳ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ທຳການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການດີ້ນຮົນເພື່ອກຳອຳ
ນາດຢ່າງຮຸນແຮງຂອງ ເວເນຊູເອລາ ລະຫວ່າງຜູ້ປົກຄອງທີ່ຖືກໂຈມຕີທ່ານ ນິໂຄລັສ
ມາດູໂຣ ກັບ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ, ຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນປະທານາທິ
ບໍດີຊົ່ວຄາວ ໂດຍປະຊາຄົມນານາຊາດຫຼາຍປະເທດ. ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວ
ກ່ຽວກັບທ່ານ ມາດູໂຣ ຢູ່ລາຍໃນການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າຫວັງວ່າອະນາຄົດຂອງທ່ານຈະປະກອບມີ ການອາໄສຢູ່ຫາດຊາຍງາມໆບ່ອນ
ໃດບ່ອນນຶ່ງ ຫ່າງໄກຈາກປະເທດ ເວເນຊູເອລາ.”
ທ່ານ ໂບລຕັນ ກ່າວວ່າ “ກຳລັງໃຈທັງຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຝ່າຍຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ” ແຕ່ໄດ້
ສະເໜີວ່າ ມັນຈະເປັນຊາວ ເວເນຊູເອລາ ຜູ້ທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຈະເປັນ
ຜູ້ໄດ້ໄຊຊະນະ.
ທ່ານທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ “ມັນມີການສົນທະນາທີ່ນັບບໍ່ໄດ້
ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກອງທັບໃນ
ເວເນຊູເອລາ ທີ່ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຄ້ານ.”
ການລົ້ມລະລາຍທາງເສດຖະກິດຂອງ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຫິວ,
ການຂາດແຄນສິ່ງຂອງຈຳເປັນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຄັ້ງໃຫຍ່. ສອງສາມວັນ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໄຟຟ້າມອດຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຢຸດຊະງັກ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄດ້ມີຄວາມອ່ອນແອຢູ່ແລ້ວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດຂອງຊີກຕາເວັນຕົກຂອງ
ໂລກນັ້ນ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຊາວ ເວເນຊູເອລາ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນຫຼົບໜີອອກຈາກປະ
ເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນນັ້ນ.
ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງ ຈາກສະມາຊິກຂອງພັກການ
ເມືອງຝ່າຍຊ້າຍ ທ່ານ ຮິວໂກ ຊາເວັສ ເປັນປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2013 ນັ້ນ, ໄດ້ຖິ້ມ
ໂທດໃສ່ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບຄວາມລຳບາກຂອງ ເວເນຊູເອລາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວໃນການຊຸມນຸມຂອງຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາກຳ
ລັງປະເຊີນກັບການຄຸກຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກຈັກກະພັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ ເວເນຊູເອລາ
ໄດ້ປະສົບຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ 200 ປີຂອງພວກເຮົາ.”
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