ທ່ານ ຣາຟາແອລ ວໍນັອກ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຜິວດຳຄົນທຳອິດຈາກລັດ ຈໍເຈຍ, ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະອຸປະສັກຂອງຄົນມີສີຜິວສຳລັບນຶ່ງໃນ 13 ລັດດັ້ງເດີມ ດ້ວຍການໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງພິເສດໃນເດືອນມັງກອນ 2021, ເກືອບ 245 ປີຫຼັງຈາກການກໍ່ຕັ້ງປະເທດ.
ດຽວນີ້ທ່ານໄດ້ຫວັງທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມດີງາມອີກຢ່າງນຶ່ງດ້ວຍການໄດ້ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົບກຳນົດ 6 ປີໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້. ແຕ່ຜູ້ທີ່ກຳລັງຢືນຂັດຂວາງທາງຂອງທ່ານ ແມ່ນຜູ້ຊາຍຜິວດຳອີກຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທ້າຊິງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ເຮີແຊລ ວອກເກີ (Herschel Walker).
ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມທີ່ຄືກັນໃນພາກໃຕ້ສຸດປະເທດ ຫຼັງຈາກຂະບວນການສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະຈະສ້າງປະຫວັດສາດເປັນຜູ້ຊາຍຜິວດຳຄົນທຳອິດ ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນສະພາສູງຄົບກຳນົດ. ແຕ່ທ່ານ ວໍນັອກ ແລະ ທ່ານ ວອກເກີ ແມ່ນມີເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໄດ້ມີວິໄສທັດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດສຳລັບປະເທດ, ລວມທັງກ່ຽວກັບ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະ ການແບ່ງແຍກສີຜິວ.
ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຜິວດຳເວົ້າວ່າທາງເລືອກແມ່ນຕາຍຕົວຄື ທ່ານ ວໍນັອກ, ທີ່ເປັນພະອະວຸໂສ ຈາກໂບດ ມາຕິນ ລູເທີ ຄິງສ໌ ຂອງນະຄອນ ແອັດແລນຕ້ານັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄວາມຄິດເສລີນິຍົມດັ້ງເດີມ ຂອງປະສົບການຄົນຜິວດຳ ແລະ ທ່ານ ວອກເກີ, ນັກກິລາທີມີຊື່ສຽງ ຂອງທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍເຈຍ, ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳຄົນຜິວຂາວຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ໄດ້ເຍາະເຢີ້ຍການອະທິບາຍເຖິງທ່ານ ຄິງ ຂອງທ່ານ ວໍນັອກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ນາງ ໄບຣສ ແບຣີ (Bryce Berry) ປະທານສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ເປັນນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຢູ່ວິທະຍາໄລ ມໍຮາວສ໌ (Morehouse College), ເຊິ່ງແມ່ນວິທະຍາໄລຄົນຜິວດຳ ໃນປະຫວັດສາດ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ຄິງ ແລະ ທ່ານ ວໍນັອກ ໄດ້ຮຽນຈົບນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພັກຣີພັບບລີກັນເບິ່ງຄືໄດ້ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກສູງທ່ານ ເຮີແຊລ ວອກເກີ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຜິວດຳພາກັນສັບສົນ.”
ນາງ ແບຣີ ຂະນະທີ່ຢືນຢູ່ກ້ອງຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ຄິງ ນັ້ນ, ໄດ້ສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສັບສົນ.”
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຜິວດຳຄົນອື່ນໆໄດ້ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ອະດີດຂອງທ່ານ ວອກເກີ ຄືການກ່າວອ້າງທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດຂອງລາວ ແລະ ການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບ, ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ອະດີພັນລະຍາຂອງລາວ ແລະ ວິທີທີ່ລາວເວົ້າກະຕຶກກະຕັກ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະບາງອັນໃນຖານະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ. ບາງຄົນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນໄດ້ສວຍໂອກາດໃຊ້ຊື່ສຽງຂອງທ່ານ ວອກເກີ ໃນຖານະຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະຂັນລາງວັນ ໄຮສແມນ (Heisman) ທີ່ຖືກຮັກຫອມ ແລະ ກອງໜ້າ ອາເມຣິກັນ ຟຸດບອລ ທີ່ໄດ້ເປັນແຊ້ມລະດັບຊາດສຳລັບທີມ ຈໍເຈຍ ບູລດອກສ໌ (Georgia Bulldogs).
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ