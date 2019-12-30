ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະກາດຄຳເຕືອນໄພສຸກເສີນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງໄຟປ່າຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ກຳລັງແຜ່ລາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດແຫ່ງນຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ຕາມແຄມຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ, ບ່ອນທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ້ານວ່າສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ ແລະ ມີລົມ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ແຕ່ລະຈຸດຫຼາຍແຫ່ງ ກາຍເປັນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ບ້ານເຮືອນ.
ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນ ແມລເບິນ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ກໍໄດ້ພົບເຫັນໄຟແຫ່ງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ, ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກສຸດຈາກໄຟປ່າ ໃນລະຫວ່າງລະດູຮ້ອນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຟ 100 ແຫ່ງແມ່ນໄດ້ໃໝ້ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ໄຟໃໝ້ໃນລະດູນີ້ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຫຼັງ.
ໄຟໃໝ້ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆ ຕ້ອງສະຫຼະຖິ້ມແຜນການທີ່ຈະຈັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງຈູດດອກໄມ້ໄຟ ປີໃໝ່ ຍ້ອນເປັນຫ່ວງວ່າ ການສະແດງດັ່ງກ່າວອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ້ຄັ້ງໃໝ່. ນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ກໍແມ່ນນຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ຍົກເລີກການສະແດງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ໃນນະຄອນ ຊິດນີ, ການສະແດງດອກໄມ້ໄຟແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ.