ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມັນແມ່ນ “ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່” ທີ່ຈະເວົ້າເຖິງການເລືອກຕັ້ງໃນຢູເຄຣນ ລະຫວ່າງທີ່ເກີດສົງຄາມຢູ່ນີ້. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ຕໍ່ການສົນທະນາຫາລືທາງການເມືອງ ແບບບໍ່ມີຈຸດໝາຍ.
“ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນເວລາເພື່ອການປ້ອງກັນປະເທດ ເວລາເພື່ອການສູ້ລົບ ຊຶ່ງຊະຕາກຳຂອງປະເທດຊາດແລະຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສ” ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວ. “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມໃນເວລານີ້.”
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງສຳຄັນທີ່ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ການທ້າທາຍທາງດ້ານທະຫານທີ່ຢູເຄຣນກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນພວມພະຍາຍາມຂັບໄລ່ກອງກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ຢຶດຄອງດິນແດນເກືອບນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງປະເທດ ມາເປັນເວລາດົນນານກວ່າ 20 ເດືອນແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ເປີດສາກທຳການຮຸກຮານຢ່າງເຕັມອັດຕາໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022.
ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກຫ້າມ ພາຍໃຕ້ກົດໄອຍະການເສິກ ຊຶ່ງພວມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນຢູເຄຣນເວລານີ້ ແຕ່ທ່ານເຊເລນສກີ ພວມພິຈາລະນາຢູ່ວ່າ ຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດພິເສດຫຼືບໍ່ ເພື່ອຈັດການເລືອກຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ ຮວມທັງ ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍແລະນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະລົງສະໝັກເລືອກເປັນເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງ ຖ້າການປ່ອນບັດຫາກມີຂຶ້ນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານດມີຕຣີ ຄູເລບາ ກ່າວໃນວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານເຊເລນສກີພວມຊັ່ງຊາເບິ່ງຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດສົງຄາມ.