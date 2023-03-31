ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໓໑ ມີນາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ຈ​ັບ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ຂໍ້​ຫາສອດ​ແນມ

ເອ​ແວນ ເກີ​ສ​ໂກວິ​ຈ ນັກ​ຂ່າວອ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ໜັງ​ສື​ພິມ Wall Street Journal ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ​່​ຣັດ​ເຊຍ ຖືກ​ນຳ​ໂຕ​ໄປ​ຂຶ້ນ​ສານ ທີ່​ເມືອງ Lefortovsky Court ໃນ​ມົ​ສ​ກູ ວັນ​ທີ 30 ມີ​ນາ 2023.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ນັກ​ຂ່າວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈາກໜັງ​ສື​ພິມ Wall Street Journal ວ່າ ເປັນ​ສອດ​ແນມ ໃນ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶ​ງທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນກັບ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ຕໍ່​ຣັດ​ເຊຍ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ໜັງ​ສື​ພິມ​ Wall Street Journal ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ ທວງ​ໃຫ້​ປ່ອຍທ່ານເອ​ແວນ ເກີ​ສ​ໂກວິ​ຈ (Evan Gershkovitch) ນັກ​ຂ່າວ “ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ ແລະ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ.” ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆ​ຈາກວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເທື່ອ.

ທ່ານເກີ​ສ​ໂກວິ​ຈ ອາ​ຍຸ 31 ປີ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ​ມາ​ໄດ້ 6 ປີ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ນັບ​ແຕ່​ນັກ​ກິ​ລາ​ບານບ້ວງ ບ​ຣິ​ສ​ນີ ກ​ຣາຍ​ເນີ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 10 ເດືອນ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.

ອົງ​ການ FSB ກ່າວວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ​ເກີ​ສ​ໂກວິ​ຈ ທີ່ເມືອງເຢ​ກາ​ເຕ​ຣິນ​ເບີກໃນ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳຢູ​ຣາ​ລ “ໃນຖານ​ສົງ​ໄສທຳ​ການ​ສອດ​ແນມໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໂດຍ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ “ນຶ່ງ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ” ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG