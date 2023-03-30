ອົງການບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ FSB ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງຈາກໜັງສືພິມ Wall Street Journal ຂອງ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ເອແວນ ເກີສໂກວິຈ, ຖືກຈັບຢູ່ເຂດພູ ຢູຣາລ ຂອງເມືອງ ເຢກາເຕຣິນເບີກ ໃນການສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການຈາລະກຳ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Interfax.
ໃນຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຖືກກ່າວຢ້ຳໂດຍອົງການຂ່າວ Interfax ນັ້ນ, ອົງການ FSB ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ “ຢຸດກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງຄົນສັນຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເກີສໂກວິຈ ເອແວນ, ເກີດໃນປີ 1991, ນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມອາເມຣິກັນ Wall Street Journal ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງໆປະເທດ ຣັດເຊຍ, ຜູ້ທີ່ຖືກສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການສອດແນມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ ອາເມຣິກັນ.”
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄຳເຫັນໃນທັນທີ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ເກີສໂກວິຈ ແມ່ນຖືກມອບໝາຍວຽກໃຫ້ “ໂດຍຝ່າຍ ອາເມຣິກາ” ດ້ວຍການເຕົ້ມໂຮມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ “ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງນຶ່ງໃນການປະຕິບັດການຂອງໜ່ວຍກອງທັບ-ປ້ອງກັນປະເທດ.” ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແດງຫຼັກຖານໃດໆ.