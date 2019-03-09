ນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີ
ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຕໍ່ດິນແດນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍແລ້ວ ພວກທະຫານຫຼືປະເທດ
ຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ໄຊຊະນະຕໍ່ທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງເຂດທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນລັດອິສລາມນັ້ນຍັງ
ຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້ ແມ່ນຍັງມີການຊັກຊ້າໃນຂະນະທີ່ຄື້ນຟອງຂອງ
ພວກມະນຸດພາກັນຫລົບໜີຈາກດິນແດນ ທີ່ພວມຫຼຸດນ້ອຍລົງ ທຸກຂະນະ ທີ່ກຸ່ມລັດອິສ
ລາມເອີ້ນວ່າ ເປັນປະເທດຂອງຕົນນັ້ນ.
ຄວາມຈິງແລ້ວ ມີພຽງສິ່ງດຽວທີ່ຜູ້ຄົນເກືອບວ່າໝັ້ນໃຈ ນັ້ນກໍຄືຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດຫຼົງເຫຼືອຢູ່ເວ
ລາການສູ້ລົບກັນຂັ້ນສຸດທ້າຍສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ເຖິງທ້າວອາບູບາກເກີ ອາລແບັກ
ແດດດີ ທີ່ໄດ້ປະກາດຕົນເອງເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄະນະນຳພາຍັງບໍ່ທັນຖືກທັບມ້າງເທື່ອຢູ່ໃນເຂດນ້ອຍໆຊຶ່ງໂດຍພື້ນຖານ
ແລ້ວກໍຄືຂຸມນະລົກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ ໂດຍເວົ້າເຖິງການຫຼັ່ງໄຫຼໜີຂອງພວກນັກລົບກຸ່ມ ລັດອິສ
ລາມ ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ຈາກບ້ານບາກຸສ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນນ້ອຍໆ ຢູ່ໃນພາກ
ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຜິດພາດມາໂດຍຕະຫຼອດ
ດັ່ງດຽວກັນ ກັບກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນພາຄີ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວ່າມັນ
ເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ຂະໜາດໃດ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໄດ້ກະປະມານໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ
ນັ້ນວ່າ ມີບໍ່ຮອດ 1,000 ຄົນ ຢູ່ໃນບ້ານບາກຸສ ຊຶ່ງເປັນປະຊາຄົມຊາວນາ ທີ່ຖືກຖິ້ມລະ
ເບີດໂຈມຕີຢ່າງໜັກຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຢູເຟຣຕິສ ແຕ່ທຳນຽບຫ້າແຈກະວ່າ ມີປະມານ
20,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີໄປແລ້ວ.
ການກະປະມານໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ
ຊີເຣຍແນະໃຫ້ເຫັນວ່າຈຳນວນຂອງຜູ້ຄົນທັງໝົດຢູ່ຫັ້ນ ອາດສູງກວ່ານັ້ນຫຼືບາງທີເກືອ
ຮອດ 25,000 ຄົນ.
ທ່ານເຮດິນ ຮອລເດີສັນ ຈາກອົງການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະ
ຊາຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຈຳນວນພົນລະເຮືອນທີ່ອອກ
ມາຈາກບ້ານບາກຸສ ແມ່ນລື່ນຈຳນວນທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໂດຍອົງການມະນຸດສະທຳ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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