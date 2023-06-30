ການຕົກຕຳແໜ່ງຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມແວກນີ ທ່ານເຢບເກນີ ປຣິໂກຊິນ ໃນການກໍ່ກະບົດ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະລີ້ໄພໄປຢູ່ເບລາຣຸດ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຫົວຂໍ້ກວ້າງຂວາງອອກໄປກວ່າຢູເຄຣນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງອົງການເນໂຕ ໃນວັນທີ 11 ຫາ 12 ກໍລະກົດນີ້.
ການພົບປະຈະມີຂຶ້ນຢູ່ວີລນຽສ ນະຄອນຫລວງລີທົວເນຍ ພຽງແຕ່ 35 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກຊາຍແດນຈາກຖານທັບໃໝ່ຂອງປຣິໂກຊິນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອເສີມການປ້ອງກັນຂອງກຸ່ມພັນທະມິດໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີບັນດາສະມາຊິກທະຫານຮັບຈ້າງຂອງປຣິໂກຊິນຫລາຍປານໃດຈະຕິດຕາມທ່ານໄປເບລາຣຸດ ແຕ່ໄດ້ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງອອກໄປ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລົບກວນປະສາດສຳລັບບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ເຊັນລິທົວເນຍ ແລະລັດເວຍ ພ້ອມທັງໂປແລນ. ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດມີຊາຍແດນຕິດກັບເບລາຣຸດ.
ລີທົວເນຍ ລັດເວຍ ແລະແອສໂທເນຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກອົງການເນໂຕເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
“ຖ້າຫາກກຸ່ມກນີສົ່ງພວກນັກຂ້າຄົນໄປຢູ່ໃນເບລາຣຸດ ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງໝົດ ປະເຊີນໜ້າກັບອັນຕະລາຍໃນການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຕື່ມຂຶ້ນ” ປະທານາທິບໍດີລິທົວເນຍ ທ່ານຈີຕານາສ ໂນເຊດາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວ່າ “ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ການສະກັດກັ້ນ ແລະການປ້ອງກັນປະເທດໃນອະນາຄົດແມ່ນເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ.”