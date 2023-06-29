ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ກະບົດທີ່ຖືກຍົກເລີກຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມແວກເນີ ທ່ານ ເຢຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ ແລະ ການໄປລີ້ໄພ ໃນ ເບລາຣຸສ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຂະຫຍາຍວາລະແຜນການປະຊຸມນອກເໜືອ ຢູເຄຣນ ໃນການເຈລະຈາຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງອົງການ NATO ໃນວັນທີ 11 ຫາ 12 ກໍລະກົດນີ້.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ວິລນຽສ ຂອງປະເທດ ລິທົວເນຍ, ພຽງ 35 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງຖານທີ່ຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ, ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງພັນທະມິດນັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນປະເທດ.
ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະຈ້າງວ່າຈະມີສະມາຊິກທະຫານຮັບຈ້າງຂອງທ່ານ ປຣີຊິນໂກ ມາຢູ່ ເບລາຣຸສ ກັບລາວຈັກຄົນ, ແຕ່ຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ພຽງສອງສາມຊົ່ວໂມງຫ່າງອອກໄປແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດທະເລ ບາລຕິກຄື ລິທົວເນຍ ແລະ ລັດເວຍ ພ້ອມກັບ ໂປແລນ ມີຄວາມກັງວົນ. ທັງສາມປະເທດນັ້ນມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ເບລາຣຸສ.
ລິທົວເນຍ ແລະ ລັດເວຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອົງການ NATO ຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມໄວທີ່ກອງກຳລັງ ແວກເນີ ໄດ້ເຄື່ອນໄປ ມົສກູ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລິທົວເນຍ ທ່ານ ກາບຣີແອລລຽສ ແລນສເບີກິສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພຽງສອງສາມຮ້ອຍກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຫດການນັ້ນ ສະນັ້ນພວກເຂົາອາດໃຊ້ເວລາ 8 ຫາ 10 ຊົ່ວໂມງທີ່ຈະປາກົດຕົວໃນທັນທີທັນໃດຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນ ເບລາຣຸສ ໃກ້ກັບ ລິທົວເນຍ.”