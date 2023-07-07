ປະທານາທິບໍດີ ເບລາຣຸສ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳທະຫານຮັບຈ້າງ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຢັຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ເບລາຣຸສ ອີກແລ້ວ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນໄປ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ໄປ ເບລາຣຸສ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາເພື່ອສິ້ນສຸດການກໍ່ກະບົດຕິດອາວຸດໄລຍະສັ້ນເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ. ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນຖືກຈ້າງໂດຍລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຄຽງຂ້າງກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຕິຕຽນຢູ່ເປັນປະຈຳວ່າ ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງລູກປືນໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງທ່ານຢ່າງພຽງພໍ.
ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ລູກາເຊັນໂກ ວ່າທ່ານ ປຣີໂກຊິນ, ເຊິ່ງເຄີຍເປັນຄົນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ປູຕິນ ນັ້ນ, ໄດ້ກັບຄືນໄປ ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໃນທັນທີ ແລະ ວັງ ເຄຣັມລິນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ຢູ່ບ່ອນໃດ. ສື່ມວນຊົນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າທ່ານຖືກພົບເຫັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ຫ້ອງການຕ່າງໆໃນນະຄອນ ເຊັ້ນ ປີເຕີສເບີກ.
ເວລາທີ່ທ່ານ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສິ້ນສຸດການກໍ່ກະບົດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ແລະ ກອງທະຫານຂອງລາວເດີນທາງໄປ ເບລາຣຸສ ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ເບລາຣຸສ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ລົມກັບທ່ານ ປູຕິນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂ້າທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ສຳລັບການນຳພາການກໍ່ກະບົດ. ຖ້າລາວແມ່ນຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ ແທ້, ສະຖານະພາບຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນບໍ່ແນ່ອນ.
ຜູ້ນຳ ເບລາຣຸສ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີທີ່ວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ອາດສັ່ງໃຫ້ສັງຫານທ່ານ ປຣີໂກຊິນ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍ ແລະ ມີເຈຕະນາຮ້າຍເພື່ອຂ້າລາວ, ບໍ່, ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກທະຫານຮັບຈ້າງຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນຢູ່ໃນຄ້າຍກາງສະໜາມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໝາຍເຖິງຢູ່ໃສ. ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກກອງທະຫານກະບົດສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງທັບ ຣັດເຊຍ, ອອກບຳນານຈາກການຕໍ່ສູ້ ຫຼື ຍ້າຍໄປຢູ່ ເບລາຣຸສ.