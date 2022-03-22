ເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນຮ້ອງຂໍການ ຮ່ວມມື ຈາກປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການ ປາບປາມ ການຄ້າ ຢາເສບຕິດ ເພາະ ອາດຊະຍາ ກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຢາເສບຕິດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ນັບມື້

ເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນຮຽກຮ້ອງຂໍການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນເຂົ້າໃນມາດຕະການປາບປາມການຄ້າຢາ ເສບຕິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນຖະແຫລງວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນປີ 2023 ນັ້ນ ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ ເກີດຂຶ້ນໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ ໄດ້ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ເພື່ອ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານຂອງພວກຕົນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ ແລະເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດສະພັງທອງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຕໍ່ກັບບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ເປັນບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມລວມເຖິງຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການ ປ້ອງກັນ, ປາບປາມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະຊາຊົນຕ້ອງບໍ່ ພົວພັນກັບການຊື້, ການຂາຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະເສບຢາເສບຕິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກ ສາອົບຮົມ, ຕິດຕາມ ແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລູກຫຼານ ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄປພົວພັນກັບການຊື້, ການຂາຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ເສບຢາເສບຕິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາໄປພົວພັນ ກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ.”
ທັງນີ້ ຕຳຫລວດປາບປາມຢາເສບຕິດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດຈັບນັກຄ້າ ແລະການລັກລອບ ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 4 ເທົ່າທຽບໃສ່ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ 2021 ນັ້ນ ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຢຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະສາມາດມ້າງທໍາລາຍເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ໄດ້ 1,509 ກໍລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 1,982 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ 54 ຄົນ ທັງຊາວຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະຊາວໄທ ພ້ອມທັງຢຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 170 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 2 ຕັນ, ສານເຄມີເກີນກວ່າ 35 ໂຕນ, ລົດຍົນ-ລົດຈັກຫລາຍກວ່າ 1,300 ຄັນ, ອາວຸດປືນ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝ ຫຼາຍກວ່າ 5,900 ລາຍການ.
ທາງດ້ານ ພັນເອກພູພອນ ວົງພະໄຕ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນຍອມຮັບວ່າ ເປັນການຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ແລະປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ຂ້າມຊາດ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍທັງໃນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ຕໍາຫຼວດປາບປາມ ຢາເສບຕິດ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທັງໃນດ້ານງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະເຄື່ອງມື ຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ຈຶ່ງບໍ່ເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ.
ທັງນີ້ ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄປ ຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບ ຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບ ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຄ້າຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີເຄືອຂ່າຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍຈາກການຮ່ວມກວດລາດຕະເວນໃນແນວ ແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງທາງການຕໍາຫຼວດຈີນ-ພະມ້າ-ລາວ-ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດ ຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຄວບຄຸມໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ແລະ ຢຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 35 ໂຕນ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກຝັ່ງລາວມາໄທໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເຫັນໄດ້ ຈາກການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຢາບ້າໄດ້ກວ່າ 120 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 2 ໂຕນ, ສານ ເຄມີຫລາຍກວ່າ 998 ກິໂລກຣາມ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ, ຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະອາວຸດສົງຄາມນັບເປັນໝືນລາຍການໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກ 2021 ຫາກາງເດືອນມີນາ 2022 ນີ້ ທັງຍັງເປັນຊ່ວງທີ່ມີການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງຈາກແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວສະເພາະໃນເຂດແຂວງບໍ່ແກ້ວອີກດ້ວຍ.
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