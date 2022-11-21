ສະຫະລັດມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຟີລິບປິນແບບ “ບໍ່ສັ່ນຄອນໄດ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສທີ່ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດນັ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມທີ່ແນໃສ່ ຕ້ານຄືນຈີນ ແລະສ້າງສາສາຍພົວພັນ ທີ່ແຕກຫັກຄືນໃໝ່ຍ້ອນການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນປະເທດຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານນາງແຮຣິສເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງມະນີລາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີເຟີດີນານ ມາຄອສ (Ferdinand Marcos) ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານບົ່ງບອກ ເຖິງການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເປັນພັນທະມິດກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ຫລັງຈາກຄວາມສຳພັນທີ່ເຊື່ອຍຊາມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານໂຣດຣິກໂກ ດູເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ ທີ່ເປັນມິດກັບປັກກິ່ງ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຟີລິບປິນ ທ່ານນາງຊາຣາ ດູເຕີເຕ, ລູກສາວຂອງອະດີດຜູ້ນຳທີ່ເຮັດສົງຄາມຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.
"ພວກເຮົາຢືນຄຽງຄູ່ກັບທ່ານໃນການປົກປ້ອງກົດລະບຽບສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະເລຈີນໃຕ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງແຮຣິສ ທີ່ກ່າວຕໍ່ທ່ານມາຄອສ ໃນຕອນເລີີ້ມຕົ້ນການພົບປະກັນຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນມະນີລາ.
"ການໂຈມຕີຕໍ່ກອງທັບຂອງຟີລິບປິນ, ເຮືອຂອງລັດ ຫຼື ເຮືອບິນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຈະຮຽກໃຫ້ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາດ້ານການປ້ອງກັນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຂອງສະ ຫະລັດ ... ນັ້ນແມ່ນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ບໍ່ສັ່ນຄອນ ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ຟີລິບປິນ."
ສ່ວນທ່ານມາຄອສ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫັນ “ອະນາຄົດຂອງຟີລິບປິນທີ່ບໍ່ລວມມີສະຫະລັດຢູ່ນຳນັ້ນເລີຍ.”
ສະຫະລັດມີສາຍພົວພັນຍາວນານແລະສະລັບສັບຊ້ອນກັບຟີລິບປິນ - ແລະຄອບຄົວມາຄອສ. ພໍ່ຂອງທ່ານມາຄອສ ທີ່ເປັນຜູ້ຜະເດັດການໄດ້ປົກຄອງອະ ດີດອານານິຄົມຂອງສະຫະລັດເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າທ່ານເປັນພັນທະມິດໃນສົງຄາມເຢັນ.
ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ມີຄວາມຂຸ່ນເຄືອງເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານດູເຕີເຕ ທີ່ປາກເວົ້າແບບຫຍາບຄາຍ. ໃນປີ 2016, ທ່ານດູເຕີເຕໄດ້ເອີ້ນທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາວ່າ ເປັນ “ລູກໂສເພນີ” ກ່ຽວກັບການ ເຕືອນວ່າ ທ່ານຈະຖືກສອບຖາມໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນສະໄໝນັ້ນ ກ່ຽວກັບສົງຄາມຢາເສບຕິດທີ່ ເປັນເລື້ອງໂຕ້ແຍ້ງຂອງທ່ານ. ປັດຈຸບັນນີ້ ວໍຊິງຕັນ ພວມຊອກຫາທາງຊຸກຍູ້ການເປັນພັນທະມິດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຕົນກັບມະນີລາ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່.