ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສາກໄຟສຳລັບລົດ ໄຟຟ້າ ຫລື EV ໃໝ່ 5 ແສນແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ເປົ້າໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະດັ່ງ ກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງບ່ອນສາກໄຟໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງສຳລັບການເດີນທາງພາຍໃນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະການເດີນທາງໄລຍະໄກ.
ທ່ານນາງ ແຮຣີສ ກ່າວຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວອອກມາ ໃນພິທີຢູ່ບ່ອນສາກໄຟ EV ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງລັດ ແມຣີແລນ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ.
"ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມສົງໃສຫຍັງເລີຍວ່າ: ອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນປະເທດຂອງ ພວກເຮົາແລະໃນທົ່ວໂລກ, ແມ່ນໃຊ້ໄຟຟ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ແຮຣີສ, ໂດຍໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ, ການສາກໄຟ ແລະການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງປະເທດ ຈະຊ່ວຍກໍານົດຄວາມແຂງແຮງຂອງຊຸມຊົນໃນສະຫະລັດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງໂລກ.
ແຜນການສາກໄຟສຳລັບລົດໄຟຟ້າຫລື EV ແມ່ນໃຊ້ເງິນ 5 ຕື້ໂດລາ ຈາກກົດ ໝາຍດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະຈັດສັນເງິນນັ້ນ ໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍສະຖານີສາກໄຟທົ່ວປະເທດ. ກົດໝາຍດັ່ງ ກ່າວຍັງໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອຕື່ມອີກ 2.5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນເງິນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນສະຖານີສາກໄຟຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ປະກາດອີກວ່າ ຕົນຈະສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະການຂົນສົ່ງຮ່ວມກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໂດຍນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນຈາກແຕ່ລະກະຊວງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍສາກໄຟ EV ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານການຫັນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າອັນອື່ນອີກ ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍໂຄງ ລ່າງພື້ນຖານທີ່ເຫັນດີນຳກັນຈາກສອງພັກນັ້ນ.
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