ກ່ອນຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳປະເທດຄົນດຽວ ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງໃນທະວີບອາຟຣິການັ້ນ ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣີສ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າການທີ່ມີແມ່ຍິງກຳຕໍແໜ່ງປົກຄອງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນສໍາລັບປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມສົມບູນພູນສຸກ.
ການພົບປະຂອງທ່ານນາງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຂາວເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຄັ້ງທີ 2 ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານນາງແຮຣີສກ່າວວ່າ ໃນປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງນັ້ນ ການມີແມ່ຍິງຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນການປົກຄອງ ຄວນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫາຍາກ ແລະ ບໍ່ໜ້າຈະກາຍເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງ ເໝືອນດັ່ງທີ່ການຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງກະກຽມພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີແທນຊາເນຍ, ທ່ານນາງ ຊາເມຍ ຮາຊຊານ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະຜູ້ນໍາທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດການາ, ແລະ ປະກາດເງິນຊ່ວຍເຫລືອຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍພາກເອກະຊົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນອາຟຣິກາ.
ຕໍ່ມາ ໃນຂະນະທີ່ຕອບຄໍາຖາມຂອງວີໂອເອຢູ່ນັ້ນ ທ່ານນາງແຮຣີສກ່າວວ່າ ການນໍາພາຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະວ່າ ມັນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານນາງມັກຈະຍົກຂຶ້ນມາ ໃນກອງປະຊຸມ ລະດັບສູງ.