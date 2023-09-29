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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໂດຍ​ປະກາດທີ່ຈະປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄບເດັນ ໂຈມຕີທ່ານທຣໍາ ຢ່າງ​ໜັກ

ປະທານາທິບໍດີີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄຸນງາມຄວາມດີຂອງອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຈອນ ແມັກເຄນ ວັນທີ 28 ກນຍາ 2023 ໃນເມືອງຕຳປີ ລັດອາຣີໂຊນາ
WASHINGTON — 

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້​ເພີ້ມ​ການໂຈມຕີຂອງ​ທ່ານແຮງ​ຂຶ້ນ ຕໍ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ສົ່ງຄຳເວົ້າຢ່າງ​ແຮງ​ຈົນ​ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນ ທີ່​ວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະຜູ້​ມີ​ຄະ​ແນນນຳໜ້າ​ໃນການແຂ່ງຂັນພັກຣິພັບບລິກັນ ​ທີ່​ທຳການຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຫຼັກຄຸນຄ່າປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະ ເທດ ແລະບັນດາສະຖາບັນ​ຕ່າງໆ.

ຢູ່ໃນຄຳປາໄສທີ່ລັດອາຣີໂຊນາ ​ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານທຣໍາ “ມີແນວຄິດອັນຕະລາຍ” ທີ່ວ່າ ທ່ານມີອຳນາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຄວ​ບ​ຄຸມ ແລະຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.

“ທ່ານທຣໍາ ກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້ທ່ານ ອ້າງ​ຕາມຄຳເວົ້າ ສິດທິຫຍັງກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີິ ສຸດຂອງການອ້າງຄຳເວົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ປະທານາທິບໍດີ ກ່າວແມ່ນແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດ” ທີທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວ. “ບໍ່ໄດ້ນຳພາໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ຫລືໂດຍການບໍລິ ການທຳມະດາ ແລະການປະພຶດທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ໂດຍການແກ້​ແຄ້ນ ແລະພະ​ຍາ​ບາດ”

ທ່ານທຣໍາ ໃນປີ 2019 ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ມີສິດດັ່ງກ່າວ ພາຍໄຕ້ມາດຕາສອງ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວ​ເຖິງອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ. ໃນເດືອນມີນາ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະນັບສະໜູນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄວາມຍຸຕິທຳຂອງພວກທ່ານ. ແລະສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳຜິດ ແລະຫັກຫລັງ ຂ້າພະ ເຈົ້າແມ່ນຜູ້​ລົງ​ໂທດພວກທ່ານ.”

“ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ​ທີ່​ເປັນອັນຕະລາຍ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ​ໃນປັດຈຸບັນນີ້” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດຢູ່ລັດອາຣີໂຊນາ ເພີ້ມວ່າ ປະຊາທິິປະໄຕຊາວອາເມຣິກັນ “ຍັງຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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