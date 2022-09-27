ການລົງຄະແນນສຽງມີກຳນົດຈະປິດວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຮວມເອົາດິນແດນທີ່ຢຶດໄດ້ເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ ຈັດໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຖືກ ຣັດເຊຍ ແຕ່ງຕັ້ງໃນສີ່ພາກຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ຢູເຄຣນ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງກ່າວວ່າເປັນການຫຼອກລວງ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງ ຄາຣີນ ຊັອງ-ປີແອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຢືນຄຽງຂ້າງກັບຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາທົ່ວໂລກໃນການປະຕິເສດແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ຜົນຈາກການປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາທີ່ ຣັດເຊຍ ຈະປະກາດ.”
ທ່ານນາງ ຊັອງ-ປີແອ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະວາງການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມທີ່ໄວ ແລະ ຮຸນແຮງຕໍ່ ຣັດເຊຍ, ພ້ອມກັບບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ, ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການກະທຳພວກນີ້ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າດຳເນີນໄປໜ້າກັບການເຂົ້າຍຶດຄອງ.”
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໃນພາກພື້ນ ລູຮານສ໌ ແລະ ເຄີຊອນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ, ແລະໃນເຂດທີ່ຖືກຄອບຄອງໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ແລະ ຊາໂປຣິສເຊຍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ພວກທະຫານ ຣັດຊເຍ ໄດ້ໄປເຄາະປະຕູຂອງແຕ່ລະເຮືອນເພື່ອສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ໄປລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຖືກປືນຈີ້ໃສ່.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ລາຍງານການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໃນຫຼາຍເຂດຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການແມ່ນເຄັ່ງຕຶງເປັນພິເສດໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳຂອງພວກສັດຕູ. ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍທີນຶ່ງຂອງພວກເຮົາໃນເວລານີ້, ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນ ດອນບາສ ຍັງເປັນເປົ້າໝາຍທີນຶ່ງສຳລັບພວກເຂົ້າຍຶດຄອງ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເອີ້ນການລະດົມທະຫານກອງໜູນ 300,000 ຄົນວ່າ “ເປັນການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ບັນຊາການຢູ່ພາກພື້ນດິນຄິດວ່າມີຈຳນວນທະຫານໃນສົງຄາມຢ່າງຄົງທີ່.”
ການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການລະດົມພົນຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຣັດເຊຍ, ດ້ວຍຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມພວກຜູ້ປະທ້ວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.