ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈສຳຄັນສຳລັບສະພາ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ກ້າວ
ເຂົ້າຈຸດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ 21 ປະເທດສຸດທ້າຍໄດ້
ໄປປ່ອນບັດຄະແນນສຽງ ແລະ ຜົນຄະແນນໄດ້ຖືກປະກາດໃນການລົງຄະແນນສຽງ
ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນການຕໍ່ສູ້ທົ່ວທະວີບ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມປະຊານິຍົມ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານອຳນາດທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມັກຄີທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ ສະ
ຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ນັກຊາດນິຍົມປີກຂວາ ຜູ້ທີ່ຢາກຈະຕັດການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເຂົ້າໃນ ຢູໂຣບ ແລະ
ສົ່ງຄືນອຳນາດໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນແມ່ນຄາດວ່າຈະຍຶດຄອງອຳ
ນາດ ໃນສະຖານນິຕິບັນຍາດທີ່ມີບ່ອນນັ່ງ 751 ຕຳແໜ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ແລະ ເມືອງ ສຕຣາສບວກ ປະເທດ ຝຣັ່ງ.
ຜູ້ນຳໜ້າການຂັດແຍ້ງຕໍ່ນະໂຍບາຍນັ້ນ ແມ່ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫົວອະນຸ
ລັກນິຍົມຈັດຂອງ ອິຕາລີ ທ່ານ ແມັດຕີໂອ ຊາລວີນີ, ຫົວໜ້າຂອງພັກສັນນິບາດ, ຜູ້ທີ່
ກຳລັງກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຄິດຄ້າຍຄືກັນຈາກທົ່ວ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ຊາລວີນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຊຸມນຸມໃນນະຄອນ ມິລານ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ມີຜູ້ນຳຈາກ
ພັກການເມືອງຊາດນິຍົມ 11 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເພື່ອປົດປ່ອຍປະເທດນີ້, ທະວີບນີ້, ຈາກການຍຶດຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈັດຂຶ້ນໂດຍ
ບຣັສໂຊລສ໌.
ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍສະພາ ຢູໂຣບ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ກຸ່ມພັກປະຊາຊົນຂອງ ຢູໂຣບ ທີ່ມີແນວທາງກາງອຽງຂວາ ສູນເສຍ 37 ບ່ອນນັ່ງ
ຈາກ 217 ບ່ອນນັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກຸ່ມກາງອຽງຊ້າຍ S&D ຫຼຸດລົງຈາກ 186 ບ່ອນ
ນັ່ງເປັນ 149 ບ່ອນ. ໃນຟາກຂວາຈັດ, ບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບ ແລະ ກຸ່ມເສລີພາບ
ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຂະຫຍາຍກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ 37 ບ່ອນນັ່ງເປັນ 62 ບ່ອນນັ່ງ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນກວ່າ, ເຊິ່ງນຳໜ້າ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາຄຣົງ, ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆ
ຄືສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ແມ່ນໃຫຍ່ບັນຫາທີ່
ໃຫຍ່ໂພດສຳລັບປະເທດນຶ່ງ ທີ່ຈະປາບປາມຄົນດຽວ.
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