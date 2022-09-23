ອີກບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນກໍຈະຮອດການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລ້ວ. ບັນດານັກການເມືອງແມ່ນໄດ້ພາກັນຕໍ່ສູ້ໂຄສະນາຫາສຽງກັນຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ປະຊາຊົນກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຢູ່ໃນປະເທດ.
ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ, ການເຮັດແທ້ງລູກ, ສະພາບອາກາດ, ສົງຄາມ ຢູເຄຣນ ແລະ ອື່ນໆ. ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງຈາກລັດເທັກຊັສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຄັ້ງນີ້ວ່າ “ເອື້ອຍກຳລັງເບິ່ງນັກການເມືອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ ເພາະວ່າເລື່ອງການຫາຢູ່ຫາກິນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄອບຄົວພວກເຮົາເນາະ. ຄົນຢູ່ອາເມກາຖ້າບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ຫາເງິນລ້ຽງຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຈະລຳບາກຫຼາຍ. ສຳລັບເລື່ອງການແທ້ງລູກມັນກໍສຳຄັນຄືກັນ ມັນເປັນການໃຫ້ສິດແກ່ແມ່ຍິງເຮົາ ແມ່ຍິງທຸກຄົນຕ້ອງມີສິດເຮັດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ ຖ້າວ່າມັນຖືກກົດໝາຍ, ເລື່ອງນີ້ຜູ້ຊາຍຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມັນສຳຄັນຫຼາຍຊ່ຳໃດ.”
ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ. ແຕ່ຄ່າທີ່ພັກອາໄສເຊັ່ນອາພາດເມັ້ນແມ່ນຍັງສູງຢູ່, ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ອອກຈາກບ້ານພັກສ່ວນຕົວ ແລະ ຍ້າຍໄປຢູ່ກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງ. ລາຄາອາພາດເມັ້ນຫ້ອງນຶ່ງໃນນະຄອນນິວຢອກ ຕອນນີ້ແມ່ນປະມານ 5,000 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ.