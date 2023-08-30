ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໓໐ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ເວັບ​ໄຊ ອີ​ໂອ​ເອ ຖືກ​ຫ້າມ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ຍ້ອນ​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ອອກ​ອາ​ກາດ

ຮູບ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ເວັບ​ໄຊວ​ີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເທີ​ກີ.

ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເວັບ​ໄຊ ວີ​ໂອ​ເອ​ພາ​ສາ​ເທີ​ກີ ໄດ້​ຖືກ​ປິດກັ້ນ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ສານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ຍ້ອນ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ ​ຂໍ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ເທີ​ກີ.

ໃນ​ຄຳ​ເຕືອນ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ຕົນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ວິ​ທະ​ຍຸ​ແລະ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສຸດ (RTUK) ໄດ້​ໃຫ້​ເວ​ລາ​ແກ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພາ​ສາ​ເທີ​ກີ 72 ຊົ່ວ​ໂມງເພື່ອ​ຂໍ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ອອກ​ອາ​ກາດ ຫຼື​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນແລ້ວ ​ກໍ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ສັ່​ງຂອງ​ສານ ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ອ່ານ​ຂ່າວ​ສານ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເທີ​ກີ.

ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ໄດ້​ອ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ປີ 2019 ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອົງ​ການ RTUK ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ “ບໍ​ລິ​ສັດ​ບໍ​ລິ​ການ​ສື່ມວນ​ຊົນ” ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ ສຳ​ລັບ​ວິ​ທະ​ຍຸ ໂທ​ລະ​ພາບແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕາມ​ສັ່ງເພື່ອ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ໜ້າ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌ ຂອງ​ຕົນ. ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ອອກ​ອາ​ກາດ ທີ່ອອກ​ລາຍ​ການ​ໂດຍ ບໍ່​ມີ​ໃບອະ​ນຸ​ຍາດ​ອາດ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຂໍ້​ຫາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດຈຳ​ຄຸກ​ດົນ​ເຖິງ 2 ປີ.

ພະ​ແນກ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວ​ວ່າ ວີ​ໂອ​ເອ ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ການ ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຂໍ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ຈາກອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ​ຂອງ​ເທີ​ກີ.

“ເມື່ອເວົ້າ​ເຖິງ​ຖາ​ນະ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ອອກ​ອາ​ກາດລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ ໂດຍ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ ​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ​

​ການ​ອອກ​ຂ່າວ ‘ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ບໍ່​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ອອກ​ຂາ ແລະ​ກວມ​ລວມ​ຮອບ​ດ້ານ’ ຕໍ່​ບັນ​ດາຜູ້​ຟັງ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ວີ​ໂອ​ເອ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການກວດ​ກາ​ຂ່າວ” ໂຄ​ສົ​ກ​ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ທ່ານ​ນາງບ​ຣິດ​ເຈັດ ເຊີ-​ແຈັກ (Bridget Serchak) ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ແມ​ລ.

ວີ​ໂອ​ເອ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆ ຕໍ່​ອີ​ແມລ​ທີ່​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ ​ຈາກ​ອົງ​ການ RTUK ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວແລະ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ສົ່​ງ​ໄປ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG