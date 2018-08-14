ພວກນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຖືກປ່ອຍໂຕ ຫຼັງຈາກ ທາງການຈີນ ໄດ້ກັກໂຕ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ກັກຂັງນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງ
ແລະນັກຂ່າວສື່ສັງຄົມຂອງວີໂອເອ ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ ໃນແລງວັນຈັນ
ວານນີ້. ນັກຂ່າວທັງ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມສຳ
ພາດ ສາສະດາຈານ ທີ່ອອກບຳນານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຄຸມຕົວໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້
ສຳພາດສົດ ທາງໂທລະພາບ ກັບວິທະຍຸ ສຽງອາເມຣິກາ ປະມານເກືອບສອງ
ສັບປະດາແລ້ວນັ້ນ.
ນັກຂ່າວ ຢີບິງ ເຟັງ ແລະແອລເລັນ ໄອ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງວີໂອເອ ໄດ້ຖືກຈັບ
ຢູ່ເມືອງຈີນານ ແຂວງຊານດົງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ຊັນ ເວິນກວງ ໄວ 84 ປີ
ທີ່ຕຶກບ້ານພັກຂອງທ່ານ ແບບປິດປະຕູນັ້ນ. ທ່ານ ຊັນ ໄດ້ບອກກັບທ່ານເຟັງ ກ່ຽວກັບ
ລາຍລະອຽດຂອງການຖືກກັກຂັງ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ວີໂອເອ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ
ທ່ານ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງສິດເສລິພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ທາງອາກາດ.
ຕຳຫຼວດ ທີ່ຢູ່ໃນຕຶກບ້ານພັກ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບກວນການໃຫ້ສຳພາດ ແລະ ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັບນັກຂ່າວທັງສອງ ແລະນຳໄປຂັງແບບແຍກກັນ. ພວກນັກຂ່າວ ວີໂອເອ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບໃສ່ລົດ ຄົນລະຄັນ ໄປຍັງສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ໃນ
ບໍລິເວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍພວກທີ່ສະເໜີຕົນວ່າ ແມ່ນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກປ່ອຍ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຫາກໍໄດ້ຖືກປ່ອຍ ຈາກມືຂອງພວກຕຳຫຼວດລັບ ໃນເມືອງຈີນານ ໂທ
ລະສັບມືຖື ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຖືກພວກເຂົາເຈົ້າທຳລາຍ,” ທ່ານເຟັງໄດ້ຂຽນອີແມລ
ໄປໃຫ້ ບັນນາທິການຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ແຍກ ທ່ານ
ແອລເລັນ ອອກຈາກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຊ່ວງເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.”
ຕໍ່ມາ ທ່ານເຟັງ ໄດ້ກ່າວຊີ້ແຈງວ່າ ໂຄງສ້າງໂທລະສັບ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບຄືເກົ່າ, ແຕ່ແນວ
ໃດກໍຕາມ ມັນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໃນລົດກັບຊາຍສອງຄົນ, ທ່ານ ໄອ ໄດ້ຖືກນຳຕົວ
ໄປຍັງເຂດຊານເມືອງ ຂອງເມືອງຈີນານ ແລະໄດ້ຖືກປ່ອຍ ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້. ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຊາຍ ໄດ້ພາກັນສແກນ ແລະດາວໂລດ ເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງເອເລັກ-
ໂທຣນິກ ທັງໝົດຂອງລາວ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍຕົວໄປ.
“ມັນແມ່ນເກີນໄປໂພດ ທີ່ພວກນັກຂ່າວທັງສອງຄົນ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ
ນອກຈາກໜ້າທີ່ວຽກການ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ອຳນວຍການ
ວີໂອເອ ທ່ານນາງອາແມນດາ ເບັນແນັຕ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກນັກຂ່າວ ທີ່ຈະຊອກຄົ້ນຫາວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ໄດ້
ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຄົນ ໃນຂ່າວ, ແລະນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະທຳລົງໄປ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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