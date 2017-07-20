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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ນັກສຶຶກສາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ First Global Challenge ທີ່ ວໍຊິງຕັນ

ທີມ robotic ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກຊ້າຍໄປຫາຂວາ ທ້າວສິນເກີດ ພຸດທະວົງ ທ້າວອັດຖະພອນ ຕະມອງຊູມ່ວງໄຊ ນາງທິດາວອນ ໝັ້ນຄົງສິນ ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ (ອາຈານສອນ ແລະຫົວໜ້າທີມ) ແລະທ້າວມິຕິ ພັນທະສົມບັດ.

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ມື້​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳເອົາ​
ລາຍ​ງານ ​ແລະ​ການ​ສຳພາດ​ກັບ​ພວກ​ນັກສຶກສາລາ​ວ ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ເກືອບ 160
ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຮ່ວມ​ແຂ່ງຂັນ First Global Challenge ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງການ​ກະ​ຕຸກ
​ຊຸກຍູ້​ ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ ດ້ານວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ວິສະວະກຳ ແລະຄະນິດ
ສາດ ຫລື STEM. ຈຸດປະສົງ​ກໍເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມເຂົ້າໃຈ ສ້າງຄວາມສຳຄັນແກ່
ການປະສານງານ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມກົດດັນຂອງໂລກ ແລະປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ແກ່ທຸກໆຄົນຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ທີມ ສປປ ລາວ ແລະເຄື່ອງຫຸ່ນຍົນ (robot) ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີມ ສປປ ລາວ ແລະເຄື່ອງຫຸ່ນຍົນ (robot) ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລິງໂດຍກົງ

ພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່​ເອີ້ນວ່າ First
Global Challenge ເພື່ອ​ກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ການ​ສຶກສາ​ ວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ວິສະ
ວະກຳ ແລະຄະນິດສາດ ຫລື STEM (Science Technology Engineering ແລະ
Math) ທີ​ມລາວ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ນັກ​ສຶກສາ​ຊາຍ 3 ຄົນ ​ແລະແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ແມ່ນຢູ່​ພາຍ
ໃຕ້ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ ອາຈານສອນຂໍ້​ມູນ​ເທັກໂນ​ໂລ​ຈີ ຫຼື
ໄອ​ທີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໃນຕອນແລງວັນອາທິດທີ 16 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນແບບກິລາໂອລິມ
ປິກ ຊຶ່ງແຕ່ລະທີມພາກັນຖືທຸງຊາດຂອງໃຜລາວຍ່າງເຂົ້າເດີ່ນປະກອບດ້ວຍສຽງເພງ
ທີ່​ເປັນສັນຍາລັກປະຈຳຊາດ ເວລານັ້ນ ໄດ້​ມີສຽງຮ້ອງໂຮດັງສະໜັ່່ນ ຫວັ່ນໄຫວ ຈາກ
ຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊົມ. ໃນວັນຈັນທີ 17 ການແຂ່ງຂັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ​ແຕ່ລະຊຸດແຂ່ງຂັນ ຈະປະກອບດ້ວຍກັນ ສາມທີມຈາກສາມປະເທດ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບທີ​ມກົງກັນຂ້າມ​
ເປັນ​ເວລາສອງນາທີ ເພື່ອທຳຄະແນນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີສຸດ ດ້ວຍການບັງຄັບເຄຶ່ອງ
robot ຫຼືຫຸ່ນຍົນ ໃຫ້ໃຈ້ແຍກໜ່ວຍໝາກບານສີຟ້າ ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ນໍ້າສະອາດ ແລະ
ໝາກບານສີສົ້ມ ໝາຍເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປື້ອນ​ເປີະ. ​ມື້ທຳ​ອິດ​ທີ​ມລາວໄດ້ຊະນະ​ສອງ​ຄັ້ງ ​
ແລະໄດ້​ຄະ​ແນນ​ສູງ. ​

ໝາກບານສີຟ້າ ໝາຍເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະໝາກບານສີສົ້ມ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເປື້ອນເປີະ.
ໝາກບານສີຟ້າ ໝາຍເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະໝາກບານສີສົ້ມ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເປື້ອນເປີະ.

ໃນວັນອັງຄານ ທີ 18 ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ ຮອບທຳອິດທີມ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເຮັດຄະແນນຕົກ. ຕົກມາເຖິງຮອບສອງທີມ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍທີມ ບູຣຸນດີ
ແລະທີມ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ ທີມເນປານ ທີ​ມຫວຽດນາມ ແລະທີມໂດມີນິກັນຣິພັບ
ບລິກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳ​ຄະ​ແນນນຳໜ້າ. ກ່ອນ​ເວລາສອງ​ນາທີ​ຈະສິ້ນສຸດລົງ​ ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນໄດ້ເກີດຂືຶ້ນ ທີມ ສປປ ລາວ ​ເຮັດຄະແນນໄດ້ 105 ຕໍ່ 55 ​ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມ
ສປປ ລາວ ຕິດອັນດັບທີ 7 ຢູ່ໃນເວລານັ້ນ.

ທີມ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະຊຸມ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ.
ທີມ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະຊຸມ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ.

ການແຂ່ງຂັນເອົາຄະແນນຂອງທີມອື່ນໆຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະໃນທີ່ສຸດຜົນຂອງການ
ແຂ່ງຂັນກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມ ສປປ ລາວ ຕົກລົງມາຢູ່ໃນອັນດັບທີ 2​8 ໃນບັນດາທີມຜູ້ເຂົ້າ
ແຂ່ງຂັນເກືອບ 160 ປະເທດ.

ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ ອາຈານສອນຂໍ້​ມູນ​ເທັກໂນ​ໂລ​ຈີ ຫຼືໄອ​ທີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບການ​ມາ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທີ​ມລາວວ່າ:

ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ
ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານກະຕ່າຍ ໄຊຍະສົມບັດ
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ນາງທິດາວອນ ໝັ້ນຄົງສິນ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປີທີນຶ່ງ ​ແລະ
ເປັນນັກສຶກສາແມ່ຍິງແຕ່ພຽງຄົນດຽວ ​ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​
ນາງວ່າ:

ນາງທິດາວອນ ໝັ້ັ້ນຄົງສິນ
ນາງທິດາວອນ ໝັ້ັ້ນຄົງສິນ

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ນາງທິດາວອນ ໝັ້ນຄົງສິນ
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ທ້າວ​ປິ​ຕິ ພັນທະ​ສົມບັດ ນັກສຶກສາຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປີ​ທີ​ສອງ ​ໄດ້
​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ລາວ​ວ່າ:

ທ້າວປິຕິ ພັນທະສົມບັດ
ທ້າວປິຕິ ພັນທະສົມບັດ

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ້າວປິຕິ ພັນທະສົມບັດ
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ທ້າວ​ສິນ​ເກີດ ພຸດ​ທະ​ວົງ ນັກສຶກສາຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລແຫ່ງ​ຊາດ ປີ​ທີ​ສອງໄດ້​ກ່າວ
​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ກຽວກັບການ​ເດີນ​ທາງ​ມາສະ​ຫະລັດ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຂ່ງຂັນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ວ່າ:

ທ້າວສິນເກີດ ພຸດທະວົງ
ທ້າວສິນເກີດ ພຸດທະວົງ

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ທ້າວ​ອັດຖະ​ພອນ ຕະມອງ​ຊູມ່ວງ​ໄຊ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດກ່າວວ່າ:

ທ້າວອັດຖະພອນ ຕະມອງຊູມ່ວງໄຊ
ທ້າວອັດຖະພອນ ຕະມອງຊູມ່ວງໄຊ

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ້າວອັດຖະພອນ ຕະມອງຊູມ່ວງໄຊ
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ຈຸດປະສົງຂອງອົງການ First Global ກໍຄືຊຸກຍູ້ການເປັນຜູ້ນຳດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ແລະນະວັດຕະກຳແກ່ນບັນດາຊາວໜຸ່ມຢູ່ທຸກໆປະເທດເພື່ອເພີ່ມ
ພູນຄວາມເຂົ້າໃຈ ສ້າງຄວາມສຳຄັນແກ່ການປະສານງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ກົດດັນຂອງໂລກ ແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແກ່ທຸກໆຄົນ.

ທີມ Arobic ລາວ
ທີມ Arobic ລາວ

ບັນດານັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດພົບ​ພໍ້​ກັບ​ບັນດາ​ເພື່ອນ​ນັກ​ສຶກສາ​ ທີ່​
ເດີນທາງ​ມາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ ​ແລ້ວກໍ​ກຳລັງ​ພາກັນ​ກັບຄືນປະ​ເທດ​
ຂອງ​ໃຜລາວ.

ການແຂ່ງຂັນ robotics ຂອງທີມ ສປປ ລາວ ຮອບສຸດທ້າຍ.
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