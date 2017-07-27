ສຳພາດ ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ໝໍນວດ ເພື່ອສຸຂະພາບ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas

ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາ ການສຳ ພາດກັບ
ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ສະຕີລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ເປັນໝໍນວດເພື່ອສຸຂະ
ພາບຫຼື massage therapy ມາເປັນເວລາ 30 ປີແລ້ວຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ Bellagio
ໃນນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada. ວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນວຽກທີ່ມີກຽດ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແຂກແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍພັກຜ່ອນ ແລະປິ່ນປົວແຂກ ທີ່ມາພັກຢູ່ໂຮງ
ແຮມ.ວິຊາອາຊີບເພື່ອສຸຂະພາບ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ ແລະມີໃບປະກາດສະ
ນິຍະບັດກ່ອນທີ່ຈະສາມາດປະກອບວິຊາອາຊີບນີ້ໄດ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ວິຊາອາຊີບທີ່ຮ້ອງວ່າ massage therapy ຫລືໝໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນແລະໜ້ານັບຖື ຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງປະເທດອຸດ
ສາຫະກຳ. ບັນດາໝໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຄົນ
”ທີ່ພົວພັນກັບກ້າມເນື້ອ ເສັ້ນເອັນ ແລະກະດູກ. ຫລັກສູດການຮຽນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ເງິນຢ່າງໜ້ອຍໝື່ນໂດລາ ແລະຕ້ອງຮຽນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນຈະໄດ້ ໃບປະກາດສະນິຍະ
ບັດໄປປະກອບວິຊາອາຊີບ.
ຍານາງວຽງສຸກ ອະດີດພະນັກງານບໍລິການເທິງເຮືອບິນ ຂອງສາຍການບິນ ລາວເດີນ
ອາກາດ ແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຍານາງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາໝໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ປະກອບເປັນ
ວິຊາອາຊີບ ແລະໄດ້ປະຕິບັດມາ ແຕ່ປີ 1987. ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງວຽງສຸກ ໄດ້ເຮັດວຽກ
ຢູ່ໂຮງແຮມ Bellagio ຊຶ່ງເປັນໂຮງແຮມລະດັບສູງ ຢູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ລັດ
Nevada.
ຍານາງວຽສຸກ ໄດ້ເລົ່າເຖິງການລິເລີ້ິມຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ເມື່ອສາມສິບກວ່າປີກ່ອນສູ່ວີໂອເອ
ຟັງດັ່ງນີ້:
ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ຕັ້ງຢູ່ທະເລຊາຍ ເປັນເມືອງການພະນັນ ທີ່ມີຊື່
ສຽງຂອງສະຫະລັດ ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ມີໂຮງແຮມຫລູຫລາ ໂດຍສະເພາະເປັນບ່ອນ
ຫລີ້ນກາຊີໂນ ຢູ່ທຸກຈອກທຸກແຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່ານະຄອນ
Las Vegas ບໍ່ແມ່ນເມືອງອຸດສາຫະກຳດ້ານໂຮງຈັກໂຮງງານ ເພາະສະນັ້ນ ຊາວອາ
ເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ພັກພາອາໄສຢູ່ເມືອງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສວຽກງານຢູ່ຕາມໂຮງ
ແຮມ ເຊັ່ນວ່າເປັນຄົນສາກໄພ້ຢູ່ຕາມກາຊີໂນ ຮ້ານຄ້າ ແລະສະຖານທີ່ບັນເທີງ. ນອກ
ຈາກນັ້ນແລ້ວ ນະຄອນ Las Vegas ຍັງມີກົດໝາຍແປກໆທີ່ມີຊື່ສຽງ ເພື່ອດຶງດູດໃຫ້
ຄົນໄປແຕ່ງງານກັນໄດ້ແບບໄວໆ ແລະຢ່າຮ້າງກັນໃນທັນທີໄດ້ໂລດ. ຍານາງວຽງສຸກ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການປະກອບອາຊີບຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ຢູ່ນະຄອນ Las Vegas ນີ້ວ່າ:
ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ວ່າຈະພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດໃດກໍຕາມ ສິ່ງທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າປະລະບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄື ການສ້າງສາວັດວາອາຮາມໃຫ້ເປັນສູນກາງສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນ
ນີ້ ຢູ່ນະຄອນ Las Vegas ມີວັດຂອງປະຊາຄົມອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ສອງວັດ
ຄືວັດລາວ ຂັນຕິທຳມະລາມ ແລະວັດລາວພຸດທະມີໄຊ. ທັງສອງວັດນີ້ ຍັງເປັນເຮືອນ
ພັກທຳມະດາ ແລະຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບຊົງຂອງວັດໄດ້ເທື່ອ ຊຶ່ງຍານາງວຽງ
ສຸກ ໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງນີ້ວ່າ:
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຊີວິດໃໝ່ຂອງຊາວອົບພະຍົບລາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາເມື່ອສີ່
ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເປັນທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານຜ່າບຸກ ບືນກັບຄວາມ
ຍາກລໍາບາກຫລາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນດ້ານພາສາ ວັດທະນາທຳ ວຽກງານ ແລະດິນຟ້າອາ
ກາດອັນບໍ່ເປັນທີ່ລຶ້ງເຄີຍ. ບັດນີ້ິສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນປະສົບການທີ່ໄດ້ນຳມາແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່. ຍານາງວຽງສຸກ ໄດ້ກ່າວສະຫລຸບວ່າເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດ ຍານາງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາການຍົກຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນ Las
Vegas ລັດ Nevada ດັ່ງນີ້:
ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ປັດຈຸບັນອາຍຍຸ 69 ປີ ຍັງເຂັ້ມແຂງມີເຮື່ອແຮງດີ ເຮັດ
ວຽກການຢ່າງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ກັບສາມີ ມີລູກຫລານສິບເອັດຄົນ ແລະເກີນກຳນົດ
ຂອງການອອກກິນເບ້ຍບໍານານແຕ່່ດົນແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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