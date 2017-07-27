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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຳພາດ ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ໝໍນວດ ເພື່ອສຸຂະພາບ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas

ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ໝໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ຫລື massage therapist ທີ່ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada.

ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາ ​ການສຳ ພາດກັບ​
ຍານາງວຽງ​ສຸກ ມາກ​ເທພາຣັກ ສະຕີ​ລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່​ເປັນໝໍ​ນວດ​ເພື່ອ​ສຸຂະ
ພາບຫຼື massage therapy ມາເປັນ​ເວລາ 30 ປີ​ແລ້ວຢູ່​ທີ່ໂຮງ​ແຮມ Bellagio
​ໃນ​ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada​. ວິຊາ​ອາຊີບ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ເປັນ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ກຽດ​
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້​ແຂກແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍພັກຜ່ອນ ​ແລະປິ່ນ​ປົວແຂກ ທີ່ມາ​ພັກ​ຢູ່​ໂຮງ​
ແຮມ.ວິຊາ​ອາຊີບເພື່ອ​ສຸຂະພາບ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ການອົບ​ຮົມ ​ແລະ​ມີ​ໃບ​ປະກາດ​ສະ​
ນິຍະ​ບັດກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ປະກອບວິຊາ​ອາ​ຊີບ​ນີ້ໄດ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນຈະ​ນຳ​ມາສະ​
ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ໜໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ຫລື masage therapist ທີ່ ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada.
ຍານາງວຽງສຸກ ມາກເທພາຣັກ ໜໍນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ຫລື masage therapist ທີ່ ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada.

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ສະບາຍ​ດີ ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ວິຊາ​ອາຊີບ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ massage therapy ຫລື​ໝໍນວດ​ເພື່ອສຸຂະພາບ ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ແລະ​ໜ້າ​ນັບຖື ຢູ່​ໃນ​ປະຊາຄົມ​ຂອງປະ​ເທດ​ອຸດ
ສາຫະກຳ. ບັນດາ​ໝໍນວດ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຮຽນ​ດ້ານ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ຄົນ
”ທີ່​ພົວພັນກັບ​ກ້າ​ມເນື້ອ ​ເສັ້ນ​ເອັນ ​ແລະ​ກະ​ດູກ. ຫລັກສູດ​ການ​ຮຽນ​ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້​
ເງິນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍໝື່ນ​ໂດ​ລາ ​ແລະຕ້ອງ​ຮຽນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດກ່ອນ​ຈະໄດ້ ໃບ​ປະກາດ​ສະ​ນິຍະ​
ບັດໄປ​ປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບ​.

ຍານາງ​ວຽງສຸກ ອະດີດ​ພະນັກງານ​ບໍລິການ​ເທິງ​ເຮືອບິນ ຂອງ​ສາຍ​ການບິນ ລາວ​ເດີນ​
ອາກາດ ​ແຫ່ງ​ພະ​ລາຊະ​ອານາຈັກ​ລາວ ຫລັງຈາກ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ຍານາງ​ໄດ້ຕັດສິນ​ໃຈ ​ເຂົ້າຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ໝໍ​ນວດ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ ​ປະກອບ​ເປັນ
ວິຊາ​ອາຊີບ ​ແລະ​ໄດ້​ປະຕິ​ບັດ​ມາ ​ແຕ່​ປີ 1987. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຍານາງ​ວຽງ​ສຸກ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​
ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ Bellagio ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຮງ​ແຮມ​ລະດັບສູງ ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ Las Vegas ລັດ
Nevada​.

ຍານາງ​ວຽສຸກ ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເຖິງການ​ລິ​ເລີ້ິມຕັ້ງ​ຊີວິດ​ໃໝ່ເມື່ອສາມ​ສິບກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ​ສູ່​ວີ​ໂອເອ
ຟັງດັ່ງ​ນີ້:

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ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ຕັ້ງ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຊາຍ ​ເປັນ​ເມືອງການ​ພະນັນ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​
ສຽງຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເປັນເມືອງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ມີ​ໂຮງ​ແຮມ​ຫລູຫລາ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເປັນບ່ອນ​
ຫລີ້ນກາ​ຊີ​ໂນ ຢູ່​ທຸກຈອກ​ທຸກ​ແຈຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ ໝາຍ. ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່ານະຄອນ
Las Vegas ບໍ່​ແມ່ນ​ເມືອງ​ອຸດສາຫະກຳດ້ານ​ໂຮງ​ຈັກ​ໂຮງງານ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຊາວອາ
​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ​ທີ່​ພັກ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເມືອງ​ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ອາ​ໄສ​ວຽກງານຢູ່ຕາມ​ໂຮງ​
ແຮມ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ສາກ​ໄພ້ຢູ່​ຕາມກາຊີ​ໂນ ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່​ບັນ​ເທີງ. ນອກ
ຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ນະຄອນ Las Vegas ຍັງມີ​ກົດໝາຍແປກໆທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ ​ເພື່ອດຶງດູດ​ໃຫ້​
ຄົນໄປ​ແຕ່ງງານ​ກັນ​ໄດ້​ແບບ​ໄວໆ ​ແລະ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ກັນໃນ​ທັນທີ​ໄດ້​ໂລດ. ຍານາງ​ວຽງ​ສຸກ​
ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບຊີວິດການ​ປະກອບ​ອາຊີບ​ຂອງ​ຊາວອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ
​ລາວ ຢູ່​ນະຄອນ Las Vegas ນີ້​ວ່າ:

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ປະຊາ​ຄົມ​ລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ພາກັນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ໃນລັດ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ປະລະ​ບໍ່​ໄດ້ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ການສ້າງສາ​ວັດວາອາ​ຮາມ​ໃຫ້​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ສັງຄົມ​. ປັດ​ຈຸບັນ
​ນີ້ ຢູ່ນະຄອນ Las Vegas ມີ​ວັດ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ​ຢູ່​ສອງ​ວັດ
ຄື​ວັດລາວ ຂັນ​ຕິ​ທຳ​ມະ​ລາມ ​ແລະ​ວັດ​ລາວ​ພຸດທະ​ມີ​ໄຊ. ທັງ​ສອງ​ວັດ​ນີ້ ​ຍັງ​ເປັນ​ເຮືອນ
ພັກ​ທຳ​ມະ​ດາ ​ແລະຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບຊົງ​ຂອງ​ວັດ​ໄດ້​ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ວຽງ
​ສຸກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ວ່າ:

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ການ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ຊີວິດ​ໃໝ່ຂອງ​ຊາວອົບ​ພະຍົບ​ລາວ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດອາ​ເມຣິກາ​ເມື່ອ​ສີ່​
ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຜ່ານ​ຜ່າ​ບຸກ ບືນ​ກັບ​ຄວາມ
​ຍາກ​ລໍາບາກ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງ ​ເຊັ່ນ​ດ້ານ​ພາສາ ວັດທະນາ​ທຳ ​ວຽກ​ງານ ​ແລະ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ
ກາດອັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ລຶ້​ງ​ເຄີຍ. ບັດ​ນີ້ິສິ່ງ​ທັງ​ໝົດເຫລົ່າ​ນີ້ໄດ້​ກາຍເປັນປະສົບ​ການ​ທີ່ໄດ້ນຳ​ມາ​ແຫ່ງຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຊີວິດ​ໃໝ່. ຍານາງ​ວຽງ​ສຸກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ສະຫລຸບ​ວ່າ​ເປັນ
​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ ຍານາງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເລືອກ​ເອົາ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່ນະຄອນ Las
Vegas ລັດ Nevada ດັ່ງ​ນີ້:

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ຍານາງ​ວຽງ​ສຸກ ມາກ​ເທພາຣັກ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ອາຍ​ຍຸ 69 ປີ ​ຍັງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ມີ​ເຮື່ອ​ແຮງດີ ເຮັດ
​ວຽກ​ການຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ຢູ່ກັບສາມີ ​ມີ​ລູກ​ຫລານ​ສິບ​ເອັດ​ຄົນ ​ແລະເກີນ​ກຳນົດ​
ຂອງ​ການ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບໍານານແຕ່່​ດົນແລ້ວ​.

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