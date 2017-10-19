ສຳພາດ ຍານາງສົມຈັນ ໄຊບໍຣິວົງສ໌ ນັກສະສົມ ວັດຖຸໂບຮານລາວ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດ
ມືນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານ ໄປຟັງການສຳພາດກັບ ຍານາງສົມຈັນ ໄຊບໍຣິວົງສ໌ ທີ່ເມືອງ
Walnut Greek ລັດ California. ຍານາງເປັນສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໜ້າ
ສັນລະເສີນ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດມາເປັນເວລາດົນກວ່າສາມ
ທົດສະວັດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຍານາງກໍຍັງໄດ້ສະສົມ ຮັກສາວັດຖຸໂບຮານລາວ ອັນມີຄຸນ
ຄ່າທີ່ຫາຍາກ ແລະຮີດຄອງປະເພນີລາວໄວ້ເປັນຢ່າງດີຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ. ເປັນດ້ວຍ
ເຫດໃດ ຍານາງສົມຈັນ ຈຶ່ງມັກສະສົມ ຮັກສາວັດຖຸໂບຮານລາວໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ນັ້ນ ກີ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານ
ໄປຟັງການສຳພາດກັບ ຍານາງສົມຈັນ ໄຊບໍຣິວົງສ໌ ນັກສະສົມວັດຖຸໂບຮານລາວ ແລະ
ຜູ້ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີລາວໄວ້. ການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີລາວຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ
ມີຢູ່ຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນວ່າ ການສ້າງສາວັດວາອາຮາມ ການສະຫລອງບຸນພື້ນເມືອງ
ຕ່າງໆຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ການຮຽນປາກເວົ້າພາສາລາວ ອ່ານພາສາລາວ ການນຸ່ງຖື
ແລະການຄົວກີນອາຫານພື້ນເມືອງລາວເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ຍານາງສົມຈັນ ແມ່ນນັກສະສົມວັດຖຸໂບຮານລາວ ການສະສົມສິນລະປະຫັດຖະກຳດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທາງດ້ານສິນລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ
ໂບຮານລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍານາງຍັງເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈ ມັກຮັກ ແລະເສຍສະຫຼະປັດ
ໃຈພໍສົມຄວນໃນການຊອກຄົ້ນເກັບກໍາເອົາມາຮັກສາໄວ້ໃນເຮືອນຊານ. ດ້ວຍເຫດນີ້
ເອງ ບ້ານເຮືອນຂອງຍານາງສົມຈັນ ຈຶ່ງບໍ່ຄືບ້ານພັກທຳມະດາ ໄດ້ຖືກຕົກແຕ່ງໃຫ້ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຝາເຮືອນ ຫ້ອງເຮືອນເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸໂບຮານອັນເກົ່າແກ່ຂອງ
ລາວທີ່ຫາຍາກ ແລະມີລາຄາແພງ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ເຮືອນຂອງ ຍານາງສົມຈັນ ແມ່ນ
ປຽບດັ່ງຫໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວ ສູ່
ວີໂອເອ ຟັງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ຍານາງຈຶ່ງມັກສະສົມວັດຖຸໂບຮານລາວ:
ສ່ວນຫລາຍ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນບັນດານັກສະສົມສິນລະປະພື້ນເມືອງໂບຮານ ຂອງ
ໂລກ ທີ່ເປັນຊາວຕາເວັນຕົກ ມາຈາກປະເທດອຸດສາຫະກຳ ແລະຮັ່ງມີ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຮຽນຮູ້ ໄດ້ເດີີນທາງໄປເຫັນຄວາມສີວິໄລຂອງມະນຸດຊາດໃນສະໄໝໂບຮານ ອັນນຳມາສູ່ວິວັດທະນາການສະໄໝໃໝ່. ແຕ່ວ່າ ຍານາງສົມຈັນ ແມ່ນລູກບ້ານຫລານເມືອງ
ມໍລະດົກໂລກ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ຍານາງເກີດມາເຫັນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຫຸ້ມລ້ອມ
ໄປດ້ວຍຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ວັດຖຸໂບຮານ ແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນງົດງາມຂອງ
ຊາວນະຄອນຫລວງພະບາງ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແອບແຝງໄວ້ ຢູ່່ໃນຈິດໃຈຂອງນາງມາ
ແຕ່ນ້ອຍ ແລະໄດ້ຕິດຕ້ອຍຫ້ອຍຕາມ ນຳເອົາມາປົກປັກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ
ຂອງປະເທດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸປະກາລະ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
ຍານາງສົມຈັນ ໄດ້ເລົ່າເຖີງຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ສະໄໝຢູ່ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ທີ່ໄດ້
ຫລໍ່ຫລອມນຳພາມາສູ່ການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດດັ່ງນີ້:
ຄອບຄົວຂອງຍານາງສົມຈັນ ເປັນຄອບຄົວລາວອາເມຣິກັນ ໂຕຢ່າງທີ່ໜ້າສັນລະ
ເສີນ ທາງດ້ານການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກລູກໆຂອງ
ນາງ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງດຳເນີນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ກິນຮ່ວມກັນ
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງຍານາງສົມຈັນໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້
ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ຍານາງສົມຈັນ
ໄຊບໍຣິວົງສ໌ ເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ຄວາມເປັນມາຂອງຊີວິດ ແລະ
ຮັກສາຮິດຄອງປະເພນີລາວໄວ້ຢູ່ໃນຕ່າງແດນ.
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