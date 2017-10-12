ຍານາງອຸໄທທອງ ດາຣາສຸກ ຜູ້ເສີບເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກາຊີໂນ ນະຄອນລາສເວກັສ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດ
ມືນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບ ກັບ ຍານາງອຸໄທທອງ ດາຣາສຸກ ຜູ້ເສີບເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ແກ່
ພວກແຂກຄົນ ທີ່ໄປຫລິ້ນກາຊິໂນ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas ໃນລັດ Nevada. ວິຊາອາ
ຊີບດັ່ງກ່າວ ເປັນວຽກການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ດີເປັນພິເສດ.
ອຸໄທທອງ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຈາກ 1 ໂມງ ຫຼັງທ່ຽງຄືນ ຫາ 9 ໂມງຕອນເຊົ້າມາ
ເປັນເວລາສີ່ປີແລ້ວມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບເວລາ ມັກໜ້າທີ່ວຽກການແລະເປັນຜົນສຳເລັດ
ໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບນີ້. ຄວາມເປັນມາຂອງ ອຸໄທທອງ ເປັນມາຢ່າງໃດນັ້ນ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງ
ອຸໄທທອງ ດາຣາສຸກ ລູກບ້ານຫລານເມືອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອະດີດນັກສຶກສາ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພະແນກພາສາອັງກິດ ແລະເຄີຍໄດ້ເປັນຄູສອນພາ
ສາອັງກິດມາກ່ອນ ນອກຈາກນັ້ນ ອຸໄທທອງ ຍັງສາມາດປາກພາສາຍິ່ປຸ່ນໄດ້ນຳອີກ.
ອຸໄທທອງ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບທ່ານເກດສະດາ ດາຣາສຸກ ໃນປີ 2005 ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູໃນສະຫະລັດກ່ອນ. ໃນປີ 2006 ອຸໄທທອງ ໄດ້ຕິດຕາມສາມີໄປນະຄອນ San Francisco ລັດ California ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ. ເພາະສະນັ້ນການ
ມີພື້ນຖານປາກເວົ້າພາສາອັງກິດມາກ່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍອຸໄທທອງ ໃນການປະກອບວິຊາ
ອາຊີບຢູ່ໃນສະຫະລັດສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ແລະດ້ວຍເຫດໃດ ອຸໄທທອງ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍ
ມາປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນຄົນບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ບ່ອນຫລິ້ນກາຊິໂນນັ້ນ ອຸໄທທອງ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອດັ່ງນີ້:
ທຸລະກິດກາຊີໂນເປີດໃຫ້ຄົນມາຫລິ້ນ 24 ຊົ່ວໂມງ ພວກຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິການ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກ
ແບ່ງອອກເປັນສາມຈຸ ຊຶ່ງແຕ່ລະຈຸເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ. ອຸໄທທອງ ເຮັດວຽກຈາກ 1 ໂມງ
ຕອນເຊົ້າ ຫາ 9 ໂມງເຊົ້າ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ຫລາຍໆຄົນບໍ່ມັກເຮັດ ຊຶ່ງພາສາອັງກິດຮ້ອງ
ຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ “Grave Yard” ຫລືຊົ່ວໂມງຜີປ່າຊ້າ ເພາະວ່າເປັນເວລາເດິກດື່ນຍາມ
ຫລັບນອນ. ແຕ່ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງກາຊິໂນແລ້ວ ຈະມີຄົນມາຫລິ້ນຢູ່ຕະຫລອດ ແລະ
ອຸໄທທອງ ໄດ້ສ້າງຄວາມລື້ງເຄີຍກັບບັນດາແຂກທີ່ມັກມາຫລິ້ນໃນເວລານີ້ຊຶ່ງ ຍານາງ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປໃຫ້ຟັງວ່າ”
ໜ້າທີ່ຂອງອຸໄທທອງກໍຄື ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາຫລິ້ນກາຊິໂນ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ
ໝາຍຄວາມວ່າດື່ມຟຣີ. ນອກຈາກອຸໄທທອງຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົ່ວໂມງແລ້ວ ລາວຍັງໄດ້້ຮັບ
ເງິນທິບ ຫຼືເງິນສິນນໍ້າໃຈຈາກພວກລູກຄ້າທີ່ມາຫລິ້ນກາຊິໂນອີກ ອັນເປັນລາຍໄດ້ທີ່ດີໆ.
ອຸໄທທອງ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບວຽກການຕອນນີ້ວ່າ:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີບ່ອນຫລິ້ນກາຊິໂນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ໃນຫລາຍໆລັດ ແລະ
ບ່ອນຫລິ້ນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດນັ້ນກໍແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ຕັ້ງຢູ່ດິນແດນທະເລຊາຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຕິດກັບລັດ California ສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ. ໃນນະຄອນ Las Vegas ມີບ່ອນຫລິ້ນກາຊິໂນ ຢາຍກັນຢູ່ທົ່ວເມືອງ ມີໂຮງແຮມ
ຫລູຫລາ ມີບາ ມີບ່ອນສະແດງການຫລິ້ນລື້ນເລີງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຫລິ້ນກາຊິໂນແຫ່ງ
ໃດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທຽບເທົ້າໄດ້. ຢູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວຈຳນວນນຶ່ງ ພາກັນປະກອບວິຊາອາ ຊີບຕ່າງໆນາໆເຊັນວ່າ ເປັນຄົນສາກໄພ້
ຫລື dealer ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໂຮງແຮມ ຄົນເສີບເຄື່ອງດື່ມຢູ່ບ່ອນຫລິ້ນກາຊີໂນແລະວຽກ
ການອື່ນໆຊຶ່ງ ອຸໄທທອງ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ການປະກອບວິຊາອາຊີບບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ບໍລິສັດ ຮ້ານຄ້າ
ແມ່ນແຕ່ລັດຖະບານ ອາດຖືກຍຸບກໍເປັນໄດ້ ດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆ. ເພາະສະນັ້ນຜູ້ເຮັດ
ວຽກຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕຢູ່ສະເໝີ ໃນການຊອກຫາເຮັດວຽກໃໝ່ ດັ່ງໂຕຢ່າງຂອງຍານາງອຸໄທ
ທອງ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ ແຕ່ມາບັດນີີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ເສີບ
ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ທຳລາຍໄດ້ດີເປັນພິເສດ. ອຸໄທທອງໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ອຸໄທທອງ ໄດ້ເຮັດວຽກເສີບເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ແກ່ແຂກ ທີ່ມາພັກຜ່ອນຫລິ້ນກາຊິໂນ ມາເປັນ
ເວລາສີ່ປີແລ້ວ ແລະກໍລື້ງເຄີຍກັບເວລາເຮັດວຽກ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງທຳມະດາ.
ອຸໄທທອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຈະເຮັດວຽກນີ້ໄປຕະຫລອດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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