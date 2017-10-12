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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ຍານາງອຸໄທທອງ ດາຣາສຸກ ຜູ້ເສີບເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກາຊີໂນ ນະຄອນລາສເວກັສ

ຍານາງອຸໄທທອງ ດາຣາສຸກ ຜູ້ເສີບເຄື່ອງດື່ມຢູ່ບ່ອນຫລິ້ນກາຊີໂນ ຢູ່ນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ​ ​ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ສຳລັບ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​
ມື​ນີ້ ເຮົາຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປພົບ ກັບ ຍານາງ​ອຸ​ໄທ​ທ​ອງ ດາຣາສຸກ ຜູ້​ເສີບ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ໃຫ້​ແກ່
​ພວກ​ແຂກຄົນ ທີ່​ໄປຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນ ທີ່​ນະຄອນ Las Vegas ໃນ​ລັດ Nevada. ວິຊາ​ອາ
ຊີບ​ດັ່ງກ່າວ​ ເປັນ​ວຽກ​ການ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ດີ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.
ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກດັ່ງ​ກ່າວຈາກ 1 ​ໂມງ ຫຼັງທ່ຽງຄືນ ຫາ 9 ​ໂມງຕອນ​ເຊົ້າ​ມາ
​ເປັນ​ເວລາ​ສີ່​ປີ​ແລ້ວມີ​ຄວາມລຶ້​ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ເວລາ​ ມັກ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ການ​ແລະ​ເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ
​ໃນ​ການປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບນີ້. ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ ອຸ​ໄທທອງ ​ເປັນ​ມາ​ຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ
ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຍານາງອຸໄທທອງ ແລະສາມີ ທ່ານເກດສະດາ ດາຣາສຸກ.
ຍານາງອຸໄທທອງ ແລະສາມີ ທ່ານເກດສະດາ ດາຣາສຸກ.

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ສະບາຍດີ​ທ່ານ​ຜູ້ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ມື້​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຂໍ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ ຍາ​ນາງ
ອຸ​ໄທທອງ ດາຣາສຸກ ລູກບ້ານ​ຫລານ​ເມືອງ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ອະດີດ​ນັກ​ສຶກສາ​
ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພະ​ແນ​ກພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ພາ
ສາ​ອັງກິດ​ມາ​ກ່ອນ ນອກຈາກ​ນັ້ນ ​ອຸ​ໄທ​ທອງ​ ຍັງສາມາດ​ປາກ​ພາສາ​ຍິ່ປຸ່ນ​ໄດ້​ນຳອີກ. ​
ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ໄດ້​ແຕ່ງງານ​ກັບ​ທ່ານ​ເກດ​ສະ​ດາ ດາຣາສຸກ ​ໃນ​ປີ 2005 ຜູ້ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ
ຖານຢູ​ໃນສະຫະລັດ​ກ່ອນ​. ​ໃນ​ປີ 2006 ອຸ​ໄທທອງ ​ໄດ້​ຕິດຕາມສາມີ​ໄປນະ​ຄອນ San Francisco ລັດ California ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນການ
​ມີພື້ນຖານປາກ​ເວົ້າ​ພາສາ​ອັງກິດມາ​ກ່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍ​ອຸ​ໄທ​ທອງ ໃນ​ການ​ປະກອບ​ວິຊາ​
ອາຊີບ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະດ້ວຍ​ເຫດໃດ ອຸ​ໄທ​ທອງ ຈຶ່ງ​ໄດ້ກາຍ
ມາ​ປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບ​ເປັນ​ຄົນ​ບໍລິການ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນ​ນັ້ນ ອຸ​ໄທ​ທອງ
​ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ ​ວີ​ໂອ​ເອດັ່ງ​ນີ້:

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ທຸລະ​ກິດ​ກາ​ຊີ​ໂນ​ເປີດ​ໃຫ້​ຄົນ​ມາ​ຫລິ້ນ​ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ພວກ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ບໍລິການ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກ
ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນສາມ​ຈຸ ຊຶ່ງ​ແຕ່​ລະ​ຈຸ​ເຮັດ​ວຽກ​ 8 ຊົ່ວ​ໂມ​ງ. ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຈາກ 1 ​ໂມງ
​ຕອນ​ເຊົ້າ ຫາ 9 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວລາ​ທີ່​ຫລາຍ​ໆຄົນ​ບໍ່​ມັກ​ເຮັດ​ ຊຶ່ງ​ພາສາ​ອັງກິດຮ້ອງ​
ຊ່ວງ​ເວລາ​ນີ້​ວ່າ “Grave Yard” ຫລື​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຜີ​ປ່າຊ້າ ​ເພາະວ່າ​ເປັນ​ເວລາເດິກດື່ນຍາມ
​ຫລັບ​ນອນ. ​ແຕ່​ສໍາ​ລັບ​ທຸລະ​ກິດຂອງກາຊິ​ໂນ​ແລ້ວ ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ຫລິ້ນ​ຢູ່ຕະຫລອດ ​ແລະ
ອຸ​ໄທທອງ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ລື້​ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ບັນດາ​ແຂກ​ທີ່​ມັກມາ​ຫລິ້ນໃນເວລານີ້ຊຶ່ງ ຍາ​ນາງ​
ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ໃຫ້ຟັງວ່າ”

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ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອຸ​ໄທ​ທອງ​ກໍ​ຄື ​ບໍລິການ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່ມາ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ
ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ດື່ມ​ຟຣີ. ນອກຈາກ​ອຸ​ໄທ​ທອງຈະ​ໄດ້​ຮັບເງິນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ແລ້ວ ​ລາວ​ຍັງ​ໄດ້້​ຮັບ
​ເງິນ​ທິບ ຫຼືເງິນສິນນໍ້າໃຈ​ຈາກ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່ມາ​ຫລິ້ນກາ​ຊິ​ໂນ​ອີກ ອັນ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ທີ່ດີໆ.
ອຸໄທ​ທອງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ການ​ຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

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ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ ມີ​ບ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ຢູ່ໃນຫລາຍໆລັດ​ ​ແລະ
ບ່ອນຫລິ້ນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ​ກໍ​ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດິນແດນທະ​ເລ​ຊາຍ ທາ​ງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຕິດ​ກັບ​ລັດ California ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິ
ກາ. ໃນນະຄອນ Las Vegas ​ມີ​ບ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນ ​ຢາຍ​ກັນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ເມືອງ ມີ​ໂຮງ​ແຮມ​
ຫລູຫລາ ມີບາ ມີບ່ອນສະ​ແດງການຫລິ້ນ​ລື້​ນ​ເລີງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບໍ່​ມີບ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນແຫ່ງ
​ໃດ​ຢູ່ໃນສະຫະ​ລັດ ທຽບ​ເທົ້າ​ໄດ້. ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ Las Vegas ​ມີ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອ
​ສາຍ​ລາວຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ພາກັນ​ປະກອບ​ວິຊາ​ອາ ຊີບຕ່າງໆ​ນາ​ໆ​ເຊັນ​ວ່າ ເປັນ​ຄົນ​ສາກ​ໄພ້
ຫລື dealer ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕາມ​ໂຮງ​ແຮມ ຄົນ​ເສີ​ບ​ເຄື່ອງ​ດື່ມຢູ່​ບ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊີໂນແລະວຽກ
ການອື່ນໆຊຶ່ງ ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ການປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບ​ບໍ່ເປັນ​ທີ່ແນ່ນອນ​ໄດ້ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ບໍລິສັດ ຮ້ານ​ຄ້າ
​ແມ່ນ​ແຕ່​ລັດຖະບານ ອາດ​ຖືກ​ຍຸບກໍເປັນໄດ້ ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ຕ່າງໆ. ເພາະສະ​ນັ້ນຜູ້​ເຮັດ
​ວຽກ​ຕ້ອງ​ໄດ້ປັບ​ໂຕຢູ່ສະເໝີ ​ໃນ​ການຊອກ​ຫາເຮັດ​ວຽກ​ໃໝ່ ດັ່ງໂຕຢ່າງ​ຂອງ​ຍານາງ​ອຸໄທ​
ທອງ ທີ່​ເຄີ​ຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ຫ້ອງການ​ທະນາຍຄວາມ​ ​ແຕ່​ມາ​ບັດ​ນີີ້ ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຜູ້​ເສີ​ບ​
ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່​ທຳ​ລາຍ​ໄດ້​ດີ​ເປັນພິ​ເສດ. ອຸໄທ​ທອງ​ໄດ້​ກ່າວເຖິງຊີວິດ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ

ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ເສີ​ບ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ແຂກ ທີ່ມາ​ພັກຜ່ອນ​ຫລິ້ນ​ກາ​ຊິ​ໂນ ມາ​ເປັນ​
ເວລາ​ສີ່​ປີ​ແລ້ວ ​ແລະ​ກໍ​ລື້​ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ເວລາ​ເຮັດ​ວຽກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ.
ອຸ​ໄທ​ທອງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ນີ້​ໄປຕະຫລອດ.

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