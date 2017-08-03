ສຳພາດ ຍານາງ ລີຊາ ຫຼວງສົມຄຳ ອາຈານ ສອນວິຊາ ສັງຄົມ ວິທະຍາ ທີ່ລັດອີລລີນອຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍງການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳ
ເອົາການສຳພາດກັບ ຍານາງ Lisa ຫລວງສົມຄໍາ ນາຍຄູສອນວິຊາ ສັງຄົມວິທະຍາ
ຫລື Social Studies ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ໃນລັດ Illinois. ຫລັກສູດການສຶກສາ
ກ່ຽວກັບວິຊາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະນຳມາໃຊ້ໂດຍປະເທດອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກັບປະຫວັດສາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພົວພັນກັບສັງຄົມຊີວິດມະນຸດຊາດ.
ລີຊາ ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈຢາກ
ຮຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີິ້ ເຮົາຈະນຳພາ
ທ່ານໄປຟັງ ການສຳພາດກັບ ຍານາງລີຊາ ຫລວງສົມຄຳ ນາຍຄູສອນວິຊາ ສັງຄົມ
ວິທະຍາ ຫລື Social Studies ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຫລາຍວິຊາ ທີ່ຮວມທັງການຮຽນກ່ຽວ
ກັບ ວັດຖຸໂບຮານ, ມະນຸດສາດ, ປະຫວັດສາດ, ພູມີສາດ, ສັງຄົມສາດ ແລະວິຊາລັດ
ຖະສາດ ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນການສຶກສາຂອງບັນດາວິຊານັກວິຊາການ ທີ່ເບິ່ງຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງສັງຄົມເລີ່ມຈາກເຫດການທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມສຳພັນຂອງບັນດາກຸ່ມສັງ
ຄົມແລະການປະພຶດຂອງມະນຸດຊາດ ຊຶ່ງ ລີຊາ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງລີຊາ ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ປະເທດລາວ ເພາະວ່າຄອບຄົວພາໜີອອກມາເວ
ລານາງມີອາຍຸພຽງຫ້າປີ. ລີຊາໄດ້ມາເລີ້ມຕົ້ນຮຽນຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາທັງໝົດໃນ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນລະບົບການສຶກສາທີ່ພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງຫລາຍໆຄົນບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈ. ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ມາຈາກ ປະເທດລາວຈຶ່ງມັກຈະເວົ້າກັນ
ວ່າ ຢາກໃຫ້ພວກລູກເຕົ້າພາກັນຮຽນເປັນດອກເຕີໝໍ ແລະເຮັດວຽກການທີ່ຈະສ້າງ
ລາຍໄດ້ດີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ແຕ່ວ່າລີຊາ ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ເຈາະຈົງ
ໃສ່ແນວຄິດທີ່ຕົນມັກທີ່ສຸດ. ນັ້ນກໍຄື ວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະສັງຄົມສາດ ຊຶ່ງລີຊາໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:
ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕ້ອງໄດ້ເໜັງຕີງເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງ
ວ່ອງໄວໃຫ້ໄປຕາມນັດໝາຍຂອງເວລາ. ນອກຈາກການເຮັດວຽກທຳມາຫາກິນເປັນ
ນາຍຄູແລ້ວ ລີຊາ ແລະບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຫລາຍໆຄົນ ຍັງພາກັນອາສະໝັກສິດ
ສອນລູກເຕົ້າໃນເວລາພັກໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະສູນອົບຮົມລະດູຮ້ອນ ຫລື
Summer Camp ໂດຍການນຳພາພວກເດັກນ້ອຍທຳກິດຈະການຕ່າງໆ ດັ່ງລີຊາ
ໄດ້ເຫລົ່າເຖິງພວກລູກໆສູ່ຟັງວ່າ:
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລີຊາ ຈະໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດສັງຄົມຊີວິດ ທີ່ໃຊ້ພາສາອັງ
ກິດທັງໝົດ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວຈັກເທື່ອກໍຕາມ ແຕ່ວ່າລີຊາ ກໍຍັງ
ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີ ພ້ອມທັງຮູ້ຈັກຄະນົບທຳນຽມລາວ ອັນເປັນສິ່ງທີ່
ຫາໄດ້ຍາກຈາກ ຊາວອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໂຕຢູ່ໃນສະຫະລັດຊຶ່ງ
ລີຊາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:
ລີຊາ ເປັນສັດຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ມັກສະແຫວງຫາການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມເປັນຢ່າງ
ໜ້າສັນລະເສີນ. ລີຊາ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈໃສ່ວິຊາອາຊີບຂອງ
ການເປັນນາຍຄູວ່າດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງລີຊາ ຫລວງສົມຄຳ ຍັງດຳເນີນການໃຊ້ຊີວິດສິດສອນບັນດາເຍົາ
ວະຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ ຄວາມເປັນມາຂອງປະຫວັດສາດສັງຄົມມະນຸດ ບໍ່ວ່າດີ ຫລືຮ້າຍ
ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສັງຄົມສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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