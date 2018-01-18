ໂອ້ລົມ ກັບ ຍານາງ ຈັນພອນ ທະນາຍຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດກັບ ຍານາງຈັນພອນ ສິນລະປະໄຊ ອາເມຣິ
ກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຖືກຫລອກລວງ. ປັດ
ຈຸບັນນີ້ ຍານາງຈັນພອນ ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ ຢູ່ເມືອງພອດແລນ ລັດ
ອໍຣິກັອນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ. ຍານາງຈັນພອນ ແມ່ນ
ອະດີດອົບພະຍົບລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄອບຄົວ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ ສະຫະ
ລັດ ເວລາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ເມື່ອ 30 ກວ່າປີກ່ອນ. ຄວາມເປັນມາຂອງຍານາງຈັນ
ພອນ ທີ່ນຳພາຜູ້ກ່ຽວມາມີບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງການເປັນທະນາຍຄວາມຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເປັນເວລາດົນກວ່າສີ່ທົດສະວັດຜ່ານມາ ທີ່ບັນດາອົບ
ພະຍົບອິນດູຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະແຈກຢາຍກັນໄປທົ່ວທຸກ
ມຸມໂລກຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄາດຝັນ. ການເດີນທາງອັນກວາງໄກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຕັມໄປດ້ວຍ
ການຜະຈົນໄພຕ່າງໆນາໆ ຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃໝ່ ລຶ້ງເຄີຍກັບ
ດິນຟ້າອາກາດ ອາຫານການກິນ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຮີດຄອງປະເພນີ ພາສາປາກເວົ້າ ມີໂອ
ກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດ ຊຶ່ງເຮົາຈະ
ນຳເອົາໂຕຢ່າງຂອງ ຍານາງຈັນພອນ ສິນລະປະໄຊ ມາສະເໜີ ໃນສັບປະດານີ້.
ຍານາງຈັນພອນ ສິນລະປະໄຊ ສະຕີອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວ ອາຊີບທະນາຍຄວາມ
ຝ່າຍປ້ອງກັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງ
ພອດແລນ ລັດອໍຣິກັອນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ. ຈັນພອນ ເປັນ
ສະຕີສະຫລຽວສະຫລາດ ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ ເດີນທາງມາສະຫະລັດ ໃນປີ 1979 ເວ
ລານັ້ນ ນາງມີອາຍຸໄດ້ແຕ່ພຽງສີ່ປີ ນາງບໍ່ມີຄວາມຊົງຈຳ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ກັບຄືນໄປຢ້ຽມ
ຢາມປະເທດລາວຈັກເທື່ອ. ແມ່ຂອງຈຳພອນເປັນຊາວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະພໍ່ເປັນຊາວ
ເຜົ່າລື້ ຈຳພອນຖືກລ້ຽງດູຢູ່ໃນຄອບຄົວອັນເປັນຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ມີຄວາມໃກ້ສິດ
ຢູ່ກິນຮ່ວມກັນ ມີແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ແມ່ ແລະອ້າຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງຈຳພອນຈຶ່ງສາມາດປາກເວົ້າ
ພາສາລາວໄດ້ດີເປັນພິເສດ ພ້ອມດ້ວຍສຳນຽງໄທເໜືອ. ຈັນພອນໄດ້ກ່າວເຖິງວຽກການ
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ການເປັນທະນາຍຄວາມຕໍ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່່ງນີ້:
ທະນາຍຄວາມຝ່າຍປ້ອງກັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ມີໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫລືອ
ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຫລອກລວງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໃນຫລາຍໆຮູບແບບ
ໂດຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຕ່າງໆນາໆເຊັ່ນວ່າ ໃຊ້ເປັນຂ້າທາດ ອອກແຮງງານ ຖືກທຸບ
ຕີ ບໍລິການທາງເພດ ແລະຖືກຕົວະຕົ້ມເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ເປັນ
ນາຍຈ້າງ ຫລືຜູ້ປະກັນໂຕ ຍັງໄດ້ຍຶດເອົາໃບເດີນທາງ ແລະເອກກະສານອັນສຳຄັນ
ໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວລັກໜີ. ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຫລົ່ານີ້ມາຈາກຫລາຍໆປະເທດ ຮວມ
ທັງປະເທດລາວນໍາດ້ວຍ ຊຶ່ງຍານາງຈັນພອນໄດ້ເຫລົ່າສູ່ ວີໂອເອ ຟັງຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ກົດໝາຍສະຫະລັດ ເປັນກົດໜາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດ ສະລັບສັບຊ້ອນ ແລະມີການປ່ຽນແປງ
ຢູ່ເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການໃໝ່. ເພາະສະນັ້ນ ລັດຖະບານແຕ່ລະຊຸດຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຈຶ່ງມັກຈະມີກົດໝາຍໃໝ່ອອກມາໃຊ້ປະຕິບັດຢູ່ສະເໜີ ດັ່ງທີ່
ເຫັນມີການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ອັນເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດໃນທາງບວກ ແລະທາງລົບຂອງຄົນທົ່ວໄປ. ໂດຍສະເພາະ
ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງຕໍ່ລອງກັນຢ່າງຟົດເດືອດຢູ່ໃນສະພາປັດຈຸບັນ
ດັ່ງທີ່ເຫັນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຫລາຍພັນຄົນກຳລັງຖືກກວດລ້າງ ຈັບກຸມເນ
ລະເທດສົ່ງກັບບ້ານຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ນີ້ເປັນພາກສ່ວນໜ້າທີ່ການຂອງຍານາງຈັນ
ພອນ ຕ້ອງຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງກົດໝາຍ ສືບສວນປະສານງານກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຊຶ່ງ ຍານາງຈັນພອນໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ຈັນພອນເປັນສະຕີທີ່ມີຄວາສົນໃຈນຳການສຶກສາມາແຕ່ນ້ອຍ ມັກຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດ
ດ້ວຍກັນ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ບອກສອນແນະນຳຫລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ພໍ່ ແລະແມ່ຍັງ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບການສຶກສາຂອງສະຫະລັດໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພໍ່ແມ່ຂອງ
ຈັນພອນພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ ຢາກໃຫ້ລູກສາວເປັນນາຍຄູເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນວິຊາອາຊີບທີ່ພໍ່ແມ່
ຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໆໄປຂອງພວກລູກໆມັກເວົ້າກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ແຕ່ວ່າຈັນພອນ ໄດ້ພົບເຫັນ
ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາກວ້າງໄກໄປກວ່່ານັ້ນອີກ. ຈັນພອນໄດ້ຍຶດຖືເອົາວິຊາອາ
ຊີບການເປັນທະນາຍຄວາມ ເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມມາໄດ້ເກົ້າປີແລ້ວ ແລະໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍ
ຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງນຶ່ງ ຂອງຜົນສຳເລັດດ້ານການສຶກສາສູງ ທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງສະ
ມັດຕະພາບມັນສະໝອງຂອງສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດເສລີພາບ
ອິດສະຫຼະພາບ ແລະຄວາມສະເໝີພາບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອັນສັກສິດຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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