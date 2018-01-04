ທ່ານອຸໄທ ຄຳຜາຍ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ເຂົ້າໜົມ ໂດນັດ ທີ່ ມ. ຊາກຣາເມັນໂຕ ລ. ຄາລີຟໍເນຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳ ແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດ ທ່ານອຸໄທ ຄຳຜາຍ ເຈົ້າຂອງຮ້ານເຮັດ ແລະ
ຂາຍຂະໜົມໂດນັດ ຢູ່ເມືອງຊາກຣາເມັນໂຕ ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ທ່ານອຸໄທ ແມ່ນລູກບ້ານ
ຫລານເມືອງປາກຊັນ ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດໃນຊຸມປີ 1980. ທ່ານ
ອຸໄທ ແມ່ນອະດີດນັກສຶກສາການແພດຊັ້ນສູງຈາກ ສປປ ລາວ ທ່ານມີຄວາມໄຝ່ຝັນ
ຢາກຮຽນຕໍ່ດ້ານການແພດ ແຕ່ໄດ້ກາຍມາເປັນ ນັກທຸລະກິດເຮັດເຂົ້າໜົມໂດນັດ ແລະ
ເປັນເຈົ້າຮ້ານຂາຍຂະໜົມດັ່ງກ່າວສອງຮ້ານ. ຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານອຸໄທ ເປັນຈັ່ງໃດ
ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄົນເຮົາເກີດມາມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກປະກອບວິຊາອາ
ຊີບຕ່າງໆນາໆ ເຊັນວ່າຢາກເປັນດອກເຕີແລະເປັນເຈົ້າເປັນນາຍອັນເປັນປະ ເພນີລາວ
ທີ່ມັກເວົ້າກັນ. ແຕ່ຫລາຍໆຄັ້ງຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ນັ້ນອາດບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມ
ຄາດໝາຍແລະໄດ້ກາຍມາປະສົບກັບຜົນສຳເລັດຢ່າງອື່ນ. ສະຫະ ລັດອາເມຣິກາ ເປັນ
ປະເທດທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຶກສາ ການປະກອບທຸລະກິດ ແລະວິຊາອາຊີບຕ່າງໆນາໆ. ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແມ່ນ
ປະຊາຄົມກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ພາກັນສ້າງເສດຖະກິດຢູ່ ຕາມເຂດທ້ອງຖິ່ນໃນລັດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ
ວົງການລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະໜ້າສັນລະເສີນ.
ທຸກໆວຽກການເປັນວິຊາອາຊີບທີ່ມີກຽດ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ມາສູ່ຄອບຄົວ ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານອຸໄທ ຄຳຜາຍ ເຄີຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເປັນນາຍແພດ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ປະສົບ
ກັບຄວາມຝັນກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນນັກທຸລະກິດເຮັດເຂົ້າໜົມຂາຍຢ່າງສຳ
ເລັດ ແລະໜ້າສັນລະເສີນ. ເຂົ້າໜົມໂດນັດ ແມ່ນແປ້ງທີ່ ປະສົມເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນ
ຫລາຍໆຮູບຊົງ ສີສັນຕ່າງໆ ມີລົດຊາດຫວານ ແລະນິຍົມຮັບປະທານເປັນອາຫານເຊົ້າ
ກັບກາເຟຂອງຊາວອາເມຣິກັນ. ທ່ານ ອຸໄທ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ເປີດຮ້ານຂະໜົມ
ໂດນັດຂອງທ່ານຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທຸລະກິດການຄ້າດ້ານອາຫານການກິນ ຖ້າຫາກປະສົບຜົນ
ສຳເລັດ ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະມີຊື່ສຽງແລ້ວນັ້ນ ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກຈະພາກັນມາຢືນລຽນແຖວ ອົດທົນລໍຖ້າຢ່າງພໍໃຈ ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນນານເທົ່າໃດຕາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານອຸໄທ ກ່າວຕໍ່
ໄປວ່າ:
ການເຂົ້າມາຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດຂອງຊາວລາວ ເມື່ອສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຜ່ານຜ່າກັບຄວາມຍາກລຳບາກຫລາຍໆຢ່າງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ມາຮອດໃໝ່ທົ່ວໆໄປ ແລະຮັບ
ເອົາຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະກອບວິຊາອາຊີບໃໝ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າວຽກງານໃດໆ
ກໍຕາມດັ່ງທີ່ທ່ານອຸໄທ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດຕອນນີ້ວ່າ.
ທ່ານອຸໄທ ແມ່ນລູກບ້ານຫລານເມືອງປາກຊັນ ອະດີດນັກສຶກສາແພດສາດ ທີ່ມີຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຈະສືກສາຕໍ່ ດ້ານການແພດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປ ດັ່ງ ທີ່ຝັນໄວ້ຊຶ່ງ
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດຕອນນີ້ວ່າ:
ທຸລະກິດການຄ້າຮ້ານເຮັດຂະໜົມໂດນັດ ສວິດ ໂດເຊິ່ນ (Sweet Dozen) ແມ່ນທຸລະ
ກິດການຄ້າຂອງຄອບຄົວ ທ່ານອຸໄທ ຄຳຜາຍ ເປີດເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ ເລີ້ມເຮັດວຽກກະກຽມ
ແຕ່ 2 ໂມງເຊົ້າແລະເລີ້ມເປີດຂາຍແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າຫາທ່ຽງວັນ. ມີພະນັກງານຫລາຍຊາດ
ຮວມທັງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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