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ຊີວິດຊາວລາວ

ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ເລີ້ມຊີວິດໃໝ່ ເປັນວິສະວະກອນ ຄອມພິວເຕີ ຢູ່ ສຫລ

ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ (ກາງ) ແລະຄອບຄົວ ທີ່ເມືອງ San Jose ລັດ California.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະ
ນຳໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ນັກວິສະວະກອນ ຄອມພີວເຕີ ຢູ່ທີ່​
ເມືອງ San Jose ລັດ California. ທ່ານຫຸມພັນ ແມ່ນອະດີດພັນຕີ ທະຫານບົກ ກອງທັບແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ແລະອະດີດສຳມະນາກອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ໃຊ້
ເວລາຢູ່ສູນສຳມະນາເປັນເວລາ 5 ປີປາຍ ທ່ານໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາໃນປີ 198​1 ແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈຫລົບໜີເຂົ້າມາທ້ອນໂຮມກັບຄອບຄົວຢູ່ໃນສະຫະລັດ​ໃນ​ປີ 1983.
ຜົນສຳເລັດການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຂອງ ທ່ານຫຸມພັນທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນນັກວິສະວະກອນ
ຄອມພີວເຕີຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ມີຫຍັງ ເປັນທີ່ລ້າຊ້າ ແລະບໍ່ມີຫຍັງ
ທີ່​ເຫັນ​ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ກີດຂວາງ ​ແລະ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ນັ້ນ. ຖ້າຫາກເຮົາສະແຫວງຫາ ​ແລະມີ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ເປົ້າໝາຍອັນເປັນຈຸດປະສົງໃດນຶ່ງ. ການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານຫຸມພັນ ບໍ່ແຕກຕ່າງໄປກັບບັນດາອົບພະຍົບຜູ້​ມາ​ຮອດໃໝ່ທົ່ວໆໄປ ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບສິດທິໃນ
ການທຳມາຫາກິນ ພ້ອມທັງສິດທິໃນການສະແຫວງຫາການສຶກສາຝຶກ​ຝົນຮໍ່າຮຽນ ຊຶ່ງ
ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວ​ຮໍ່າຮຽນຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ. ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ
ເຮັດວຽກຂັ້ນພື້ນຖານຄືເປັນຜູ້​ປະ​ກອບ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ IY Systems Company ​ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ເວລານັ້ນ ຍັງເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆທີ່ຫາກໍຕັ້ງໃໝ່ ຜະລິດເຄືອຂ່າຍ​ລະບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີ ຫລື server ​ແລະ​ບັດ​ນີ້​ບໍລິ​ສັດ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ອອກ
​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ. ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນ​ຕອນການ​ເລີ້ມໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງທ່ານດັ່ງນີ້:

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ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ທ່ານ​ຫຸມພັນ​ໄດ້ຖືກເລື່ອນ​ຂຶ້ນ​ມາເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜະ​ແນ​ກ​ສ້ອມແປງ​ເຄື່ອງ​ຄອມ
​ພິວ​ເຕີ ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມບັນດາພະ​ນັກ​ງານຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ:

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ການສຶກສາແມ່ນແສງສະຫວ່າງໄປສູ່ໜ້າ​ທີ່​ການ ນັບແຕ່ທ່ານຫຸມພັນ ໄດ້ເດີນທາງ
ມາເຖິງສະຫະລັດ ນອກຈາກ​ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາເຮັດວຽກຈາກຂັ້ນພື້ນຖານແລ້ວ ທ່ານ
ຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນວິຊາກ່ຽວກັບຄອມພີວເຕີ ເພື່ອປະກອບຢູ່​ໃນໜ້າວຽກ ແລະ​ໄດ້ຖືກເລື່ອນໜ້າທີ່ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກການສ້ອມ​ແປງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນ
ສຳເລັດດ້ານການສຶກສາ ທີ່ທ່່ານ​ໄດ້ຮັບອະນຸ​ປະລິນຍາ ຫລື Associate Degrees
2 ໃບ ປະລິນ​ຍາ​ຕີຝ່າຍວິທະຍາສາດ ຫລື Bachelor Degrees of Sciences 2 ໃບ
​ແລະ​ປະລິນຍາ​ໂທຝ່າຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື Master Degree of Business Administration ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານຫຸມພັນ ມີອາຍຸໄດ້ 74 ປີແລ້ວ ແລະຍັງຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກການ. ຢູ່
ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກພາກັນສະໜຸກສະໜານ ກັບການປະກອບ
ວິຊາອາຊີບ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລຳອຽງເຖິງອາຍຸປີການ ແລະຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຮັດວຽກຍັງມີ
ເຫື່ອແຮງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານຫຸມພັນ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນດັ່ງນີ້.

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ນອກຈາກ​ທຳ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ວັນ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ອາສາ​ສະໝັກຮັບ​ໃຊ້​
ສັງຄົມ​ລາວ-ອາ​ເມຣິກັນ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເ​ມື​ອງ San Jose ລັດ California.

ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ອະດີດພັນຕີ ທະຫານບົກ ກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ.
ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ອະດີດພັນຕີ ທະຫານບົກ ກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ.

ທ່ານຫຸມພັນ ອະດີດນາຍພັນຕີທະຫານກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ ລອດ
ຊີວິດມາໄດ້ຈາກການຖືກສົ່ງໄປສຳມະນາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫົກ​ປີ​ປາຍ. ເວລານັ້ນ ພັນລະຍາ
ທ່ານຫຸມພັນ ຍານາງບົວ​ວັນ ໄດ້ຕັດສິນໃ ພາລູກຊາຍນ້ອຍສອງຄົນ ​ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ທີ່ລັດ California ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ກ່ອນທີ່ທ່ານຫຸມພັນຖືກປົດປ່ອຍ. ຕົກມາ
ເຖິງປີ 1981 ຫລັງຈາກທ່ານຫຸມພັນໄດ້ອອກມາຈາກ​ສູນ​ສຳ​ມະ​ນາແລ້ວ ທ່ານເອົາໂຕ
ຫລົບໜີເຂົ້າມາທ້ອນໂຮມກັບຄອບຄົວຢູ່ສະຫະລັດ ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ຈົນ​ເຖິງເທົ້າທຸກ​
ວັນ​ນີ້ ແລະໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບຊີວິດເບຶ້ອງຫລັງ ຂອງທ່ານສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:

Houmphanh act 5
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ທ່ານຫຸມພັນ​ແມ່ນ​ອາ​ເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ກັບອຸບປະສັກຊີວິດກ່ອນ
​ທີ່​ທ່ານ​ປະສົບ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດຢ່າ​ງໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ. ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນພົນລະ​ເມືອງທີ່
ດີຂອງ​ຊາດ ທີ່ໄດ້​ວາງ​ບົດບາດດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ອັນ​ສຳຄັນ​ໄວ້ໃຫ້​ແກ່ວົງ​ສັງຄົມ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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