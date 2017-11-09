ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ເລີ້ມຊີວິດໃໝ່ ເປັນວິສະວະກອນ ຄອມພິວເຕີ ຢູ່ ສຫລ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະ
ນຳໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານຫຸມພັນ ບຸນຍະສິຣິ ນັກວິສະວະກອນ ຄອມພີວເຕີ ຢູ່ທີ່
ເມືອງ San Jose ລັດ California. ທ່ານຫຸມພັນ ແມ່ນອະດີດພັນຕີ ທະຫານບົກ ກອງທັບແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ແລະອະດີດສຳມະນາກອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ໃຊ້
ເວລາຢູ່ສູນສຳມະນາເປັນເວລາ 5 ປີປາຍ ທ່ານໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາໃນປີ 1981 ແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈຫລົບໜີເຂົ້າມາທ້ອນໂຮມກັບຄອບຄົວຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປີ 1983.
ຜົນສຳເລັດການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຂອງ ທ່ານຫຸມພັນທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນນັກວິສະວະກອນ
ຄອມພີວເຕີຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ມີຫຍັງ ເປັນທີ່ລ້າຊ້າ ແລະບໍ່ມີຫຍັງ
ທີ່ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ກີດຂວາງ ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນັ້ນ. ຖ້າຫາກເຮົາສະແຫວງຫາ ແລະມີ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ເປົ້າໝາຍອັນເປັນຈຸດປະສົງໃດນຶ່ງ. ການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານຫຸມພັນ ບໍ່ແຕກຕ່າງໄປກັບບັນດາອົບພະຍົບຜູ້ມາຮອດໃໝ່ທົ່ວໆໄປ ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບສິດທິໃນ
ການທຳມາຫາກິນ ພ້ອມທັງສິດທິໃນການສະແຫວງຫາການສຶກສາຝຶກຝົນຮໍ່າຮຽນ ຊຶ່ງ
ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວຮໍ່າຮຽນຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ. ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ
ເຮັດວຽກຂັ້ນພື້ນຖານຄືເປັນຜູ້ປະກອບເຄື່ອງຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ IY Systems Company ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເອກກະຊົນ ເວລານັ້ນ ຍັງເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆທີ່ຫາກໍຕັ້ງໃໝ່ ຜະລິດເຄືອຂ່າຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫລື server ແລະບັດນີ້ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍອອກ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນການເລີ້ມໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງທ່ານດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານຫຸມພັນໄດ້ຖືກເລື່ອນຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າຜະແນກສ້ອມແປງເຄື່ອງຄອມ
ພິວເຕີ ຜະລິດຕະພັນ ແລະຄວບຄຸມບັນດາພະນັກງານຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ການສຶກສາແມ່ນແສງສະຫວ່າງໄປສູ່ໜ້າທີ່ການ ນັບແຕ່ທ່ານຫຸມພັນ ໄດ້ເດີນທາງ
ມາເຖິງສະຫະລັດ ນອກຈາກໄດ້ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາເຮັດວຽກຈາກຂັ້ນພື້ນຖານແລ້ວ ທ່ານ
ຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນວິຊາກ່ຽວກັບຄອມພີວເຕີ ເພື່ອປະກອບຢູ່ໃນໜ້າວຽກ ແລະໄດ້ຖືກເລື່ອນໜ້າທີ່ຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າພະແນກການສ້ອມແປງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນ
ສຳເລັດດ້ານການສຶກສາ ທີ່ທ່່ານໄດ້ຮັບອະນຸປະລິນຍາ ຫລື Associate Degrees
2 ໃບ ປະລິນຍາຕີຝ່າຍວິທະຍາສາດ ຫລື Bachelor Degrees of Sciences 2 ໃບ
ແລະປະລິນຍາໂທຝ່າຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື Master Degree of Business Administration ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານຫຸມພັນ ມີອາຍຸໄດ້ 74 ປີແລ້ວ ແລະຍັງຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກການ. ຢູ່
ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກພາກັນສະໜຸກສະໜານ ກັບການປະກອບ
ວິຊາອາຊີບ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລຳອຽງເຖິງອາຍຸປີການ ແລະຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຮັດວຽກຍັງມີ
ເຫື່ອແຮງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານຫຸມພັນ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນດັ່ງນີ້.
ນອກຈາກທຳໜ້າທີ່ວຽກງານປະຈຳແຕ່ລະວັນແລ້ວ ທ່ານຍັງໄດ້ອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້
ສັງຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງ San Jose ລັດ California.
ທ່ານຫຸມພັນ ອະດີດນາຍພັນຕີທະຫານກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ ລອດ
ຊີວິດມາໄດ້ຈາກການຖືກສົ່ງໄປສຳມະນາເປັນເວລາຫົກປີປາຍ. ເວລານັ້ນ ພັນລະຍາ
ທ່ານຫຸມພັນ ຍານາງບົວວັນ ໄດ້ຕັດສິນໃ ພາລູກຊາຍນ້ອຍສອງຄົນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ທີ່ລັດ California ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ກ່ອນທີ່ທ່ານຫຸມພັນຖືກປົດປ່ອຍ. ຕົກມາ
ເຖິງປີ 1981 ຫລັງຈາກທ່ານຫຸມພັນໄດ້ອອກມາຈາກສູນສຳມະນາແລ້ວ ທ່ານເອົາໂຕ
ຫລົບໜີເຂົ້າມາທ້ອນໂຮມກັບຄອບຄົວຢູ່ສະຫະລັດ ຢ່າງມີຄວາມສຸກຈົນເຖິງເທົ້າທຸກ
ວັນນີ້ ແລະໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບຊີວິດເບຶ້ອງຫລັງ ຂອງທ່ານສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານຫຸມພັນແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານກັບອຸບປະສັກຊີວິດກ່ອນ
ທີ່ທ່ານປະສົບກັບຜົນສຳເລັດຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງເປັນພົນລະເມືອງທີ່
ດີຂອງຊາດ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ອັນສຳຄັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ວົງສັງຄົມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ