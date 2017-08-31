ສຳພາດ ທ່ານບຸນຫົງ ຄົມມະຣາດ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ ນະຄອນ San Diego

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານບຸນຫົງ ຄົມມະ ຣາດ ອະດີີດເຈົ້າໜ້າທີ່
ສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ນະຄອນ San Diego ລັດ California. ທ່ານບຸນຫົງ ໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງ
ຄົມລາວອາເມຣິກັນ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 30 ປີ ໄດ້ພົບ
ເຫັນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ທີ່ປະສົບ ກັບຄວາມຍາກລຳບາກຕ່າງໆ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບ
ຜົນສຳເລັດ. ສຳລັບຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານບຸນຫົງ ຄົມມະຣາດ ວ່າເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະ
ຫັດມື້ນີິ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານບຸນຫົງ ຄົມມະຣາດ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງ
ຄົມສົງເຄາະ ຢູ່ນະຄອນ San Diego ລັດ California ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານກຳລັງມ່ວນ
ຊື່ນກັບການບຳນານມາ ໄດ້ສີ່ປີແລ້ວ. ທ່ານບຸນຫົງ ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນໄວ້ ກັບສັງຄົມລາວອາເມຣີກັນຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະກອນ ຊ່ວຍແນະ
ນຳການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ເຊັ່ນວ່າ ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ການສຶກສາ ສຸຂະພາບ ວັດທະນາ
ທຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຈາກຊຸມປີ
1980 ຫາປີ 2014 ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການເດີນທາງມາເຖິງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຂອງປະຊາກອນລາວ ແລະຊົນຊາດອື່ນໆ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມີເຫດຜົນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ປະສົບກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ຄ້າຍໆຄືກັນ ແລະ
ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ທ່ານບຸນຄົງ ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້
ເປັນພິຍານຫລັກຖານໃນຂັ້ນຕອນ ການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນຂອງທ່ານບຸນຫົງ ກໍຄືກຳກັບເບິ່ງແຍງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ
ລາວ ທີ່ເດີນທາງມາຮອດໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ ບໍ່ຮູ້ລະບົບການສຶກສາ ແລະສິ່ງ
ແວດລ້ອມຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ສັບສົນໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນຕ່າງໆນາໆ ຂັດແຍ້ງດ້ານວັດທະນາ
ທຳ ແລະສັງຄົມຊີວິດຫລາຍໆຢ່າງ. ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາ ມັກຈະມີແນວຄິດແບບມອບພວກລູກເຕົ້າ ໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາຍຄູ ເປັນ
ຜູ້ສິດສອນເອົາທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງແມ່ນຂ້ອງຄາຢູ່ກັບການທຳ
ມາຫາກິນລ້ຽງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນອີກ ພວກພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍກໍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມ
ຮູ້ ທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃນຫລັກສູດການຮຽນຂອງພວກລູກໆ ຊຶ່ງທ່ານບຸນຄົງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ
ຕອນນີ້ວ່າ:
ສາມທົດສະວັດກວ່າ ແຫ່ງຄວາມສັບສົນ ຄວາມແຕກແຍກ ຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະຄວາມ
ຕື່ນເຕັ້ນຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງ
ເຫດການເຫລົ່ານັ້ນ ກໍຍັງຝັງໄວ້ ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຊາວລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າກັບຄວາມ
ຍາກລຳບາກມາ. ປະສົບການເຫລົ່ານີ້້ ໄດ້ເປັນພື້ນຖານເປັນບົດຮຽນຂອງການສູ້ທົນ ທີ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າວຂຶ້ນມາສູ່ຄວາມເປັນເອກກະລາດ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ
ນາໆ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີ ໃນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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