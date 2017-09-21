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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຳພາດ ທ່ານສຸວັນທອນ ແລະຍານາງນິຣາວັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຝຣັ່ງ ຈາກເມືອງ Grenoble

ທ່ານສຸວັນທອນ ແລະຍານາງນິຣາວັນ ຄຳມີສຸກ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ເມືອງ Grenoble ປະເທດຝຣັ່ງ.

ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງ ວີໂອ​ເອ ປະຈຳ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້ທ່ານໄດ້
​ຟັງ​ການສຳ​ພາດ ກ່ຽວ​ກັບຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ ແລະຄວາມສຸກໃນການ​ເດີນ​ທາງ ​ທີ່ເປັນ​ກຳ​
ໄລ​ຊີວິດ ຂອງ​ທ່ານ​ສຸວັນ​ທອນ ​ແລະ​ຍານາງນິຣາວັນ ຄຳ​ມີ​ສຸກ. ພວກ​ທ່ານ​ທັງສອງ ໄດ້​
ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ເມືອງ Grenoble ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ ດົນກວ່າ​ສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ ​ແລະ​
ກຳລັງ​ກະກຽມ​ຈະ​ອອກ​ບໍານານ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​. ຊີວິດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ
​ຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ເຮົາຂໍເຊີນທ່ານພົບກັບ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ໄດ້ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານສຸວັນທອນ (ຊ້າຍ) ກິ່ງສະຫວັນ (ກາງ) ແລະຍານາງນິຣາວັນ (ຂວາ) ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ.
ທ່ານສຸວັນທອນ (ຊ້າຍ) ກິ່ງສະຫວັນ (ກາງ) ແລະຍານາງນິຣາວັນ (ຂວາ) ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ.

ລິງໂດຍກົງ

ສະບາຍດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ​ໃນລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງ ວີໂອ​ເອ ມື້​ນີ້ ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ ຈະ​ຂໍ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ທ່ານຮູ້ຈັກ​ກັບ ​ທ່ານສຸວັນ​ທອນ ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍານາງ​ນິຣາວັນ
ຄຳ​ມີ​ສຸກ ອະດີດ​ລູ​ກບ້ານ​ຫລາ​ນ​ເມືອງ​ຄຳ​ມ່ວນ ສັນຊາດ​ຝຣັ່ງ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ຕັ້ງ​ຖິ່ນ
​ຖານ​ຢູ່​ນະຄອນ Grenoble ​ທາງທິດຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ ໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ. ຄອບ
ຄົວ​ຄຳ​ມີ​ສຸກ ​ໄດ້​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແຕ່ປີ 1978 ມີ​ວຽກ​ເຮັ​ດງານ​ທຳ ມີບ້າ​ນ​ເຮືອນ
ລູກ​ເຕົ້າສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະເປັນ​ພົນ​ລະເມື​ອງດີຂອງ​
ປະ​ເທດຝຣັ່ງ.

ທ່ານ​ສຸວັນ​ທອນ ​ແລະ​ຍານາງ​ນິຣາວັນ ຄຳ​ມີ​ສຸກ ກຳລັງ​ກະກຽມ​ທີ່​ຈະບໍານານ ຫລັງ​
ຈາກ​ໄດ້ປະກອບ​ວິຊາ​ອາຊີບ​ມາ​ເປັນ​ເວລາດົນກວ່າ​ສາມທົດ​ສະ​ວັດ. ພວກທ່ານ​ທັງ​
ສອງ ​ແມ່ນ​ນັກ​ເດີນທາງ ​ມັກມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມຖາມ​ຂ່າວ​ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ ​
ແລະເພື່ອນ​ຝູງ​ທີ່ໄດ້​ແຕກ​ກະ​ຈັດກະ​ຈາ​ຍກັນໄປ​ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ແຫ່ງ​. ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ທີ່
​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ​ສຸວັນທອນ ​ແລະ​ຍາ ນາງ​ນິຣາວັນ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ສະຫະ
ລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ແລະ​ໄດ້​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມ​ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ ຢູ່ຫລາຍໆ​ລັດ. ​ແຕ່​ລະ​ລັດມີ​
ຄວາມກວ້າ​ງໃຫຍ່ ຕັ້ງ​ຢູ່ຫ່າງ​ໄກ​ ທີ່ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂີ່​ເຮືອບິນ​ຫລາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຈຶ່ງ​ໄປ​ເຖິງກັນ.
​ທ່ານ ສຸວັນ​ທອນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ​ແລະ​ປະສົບ​ການສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້.

Mr. Souvanthne Khammisouk
please wait
0:01:34
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ລິງໂດຍກົງ

ທ່າ​ນສຸວັນ​ທອນ ​ແມ່ນ​ປະຊາຊົນ​ຝຣັ່ງຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກງານ ມີ​ລະບົບ​ບໍານານ
ປະກັນໄພ​ສຸຂະພາບ ​ແລະກຳ​ໄລ​ຊີວິດການ​ເປັນຢູ່ອື່ນໆ. ທ່ານມີ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ ທີ່ຈະ
​ໄດ້​ລາອອກ​ມາ​ບໍານານໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ 2017 ນີ້ ຫລັງ​ຈາ​ກ​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 39
ປີ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ແຜນການ​ ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາພັກ​ຜ່ອນ​ ​ແລະ​ມ່ວນ​ຊື່ນຂອງ​ທ່ານ​ດັ່ງນີ້:

ທ່ານສຸວັນທອນ ແລະຍານາງນິຣາວັນ ຄຳມີສຸກ ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ.
ທ່ານສຸວັນທອນ ແລະຍານາງນິຣາວັນ ຄຳມີສຸກ ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ.

Mr. Souvanthne Khammisouk
please wait
0:03:37
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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງ​ນິຣາວັນ ​ໄດ້ປຽບທຽບ​ບັນຍາກາດ ຄວາມ​ແຕກຕ່າງ​ດ້ານຊີວິດການ​ເປັນ​ຢູ່ ລະຫວ່າງສະຫະລັດອາ​ເມຣິກາ ​ກັບຝຣັ່ງ ​ແລະ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດຂອງພວກ​ລູກ​ເຕົ້າ​ສູ່​ຟັງ​
ດັ່ງ​ນີ້:

Mrs. Niravanh Khammisouk
please wait
0:05:23
0:00:00 /0:05:23
ລິງໂດຍກົງ

ທີ່​ທ່ານ​ສຸວັນ​ທອງ ​ແລະ​ຍານາງ​ນິຣາວັນ ​ໄດ້​ກ່າວໄປ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໂຕ​ຢ່າງ ຂອງຄົນເຊື້ອ
ສາຍ​ລາວ​ຄອບຄົວ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້ດຳລົງ​ຊີວິດ ​ແລະປະກອບ​ວິຊາ​ອາ ຊີບຢູ່ ຕ່າງປະ​ເທດ
ຢ່າງເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະ​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ​. ​ທ່ານ​ສຸວັນ​ທອນ ​ໄດ້​ເດີ​ນທາງ​ມາ​ຮອດ​
ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ​ໃນ​ປີ 1978 ເລ​ລານັ້ນ​ອາ​ຍຸ 26 ປີ ທ່ານໄດ້​ໃຊ້ຊີວິດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ​ເຖິງ
39 ປີ​ ​ແລະໄດ້​ກາຍເປັນ​ປະຊາຊົນຝຣັ່ງໄປ​ແລ້ວ ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີພວກ​ທ່ານກໍ​ຍັງ​ມີ​
ສາຍ​ເລືອດ ​ແລະມີຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ ອັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ໃຫ້​ກຳ​ເນີ​ດ​ນັ້ນ​ຢູ່​
ສະ​ເໝີ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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