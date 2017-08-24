ສຳພາດ ທ່ານວຽງໄຊ ສຸນດາຣາ ປະທານສະມາຄົມລາວ ລັດ ຢູທາ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເຮົາຈະສະເໜີການສຳພາດກັບ ທ່ານວຽງໄຊ ສຸນດາຣາ ອະດີດລັດຖະກອນ ທ້ອງຖິ່ນ
ຢູ່ໃນລັດ Utah ທີ່ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານມາໄດ້ຫ້າປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ ຜູ້ກ່ຽວເປັນ
ປະທານສະມາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ປະຈຳລັດ Utah ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານວຽງໄຊ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນດີ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານກຳລັງມ່ວນຊື່ນ ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ໂດຍການນຳພາກິດຈະການ
ດ້ານວັດທະນາທຳລາວ. ຄວາມເປັນມາຂອງ ທ່ານວຽງໄຊ ມີຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານວຽງ
ໄຊ ສຸນດາຣາ ປະທານສະມາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ປະຈຳລັດ Utah ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາ
ເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ. Utah ແມ່ນລັດນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີປະຊາກອນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເລີ້ມເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເຂດນີ້ແຕ່ຊຸມປີ 1970 ແລະທ່ານວຽງໄຊ ສຸນ
ດາຣາ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຕົກຢູ່ໃນລັດນີ້. ທ່ານແມ່ນລູກບ້ານຫລານເມືອງ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ອະດີດລັດຖະກອນປະຈຳກະຊວງກະເສດແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ.
ໃນການຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ ທ່ານໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນລັດຖະກອນຢູ່ກະຊວງແຮງ
ງານ ປະຈຳລັດ Utah ເປັນເວລາສາມສິບສອງປີ. ທ່ານວຽງໄຊ ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳ
ນານມາເປັນເວລາຫ້າປີແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ລົດລະ ໃນການອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ປະຊາ
ຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ສະມາຄົມລາວອາເມຣິກັນປະຈຳລັດ Utah
ມາໄດ້ສອງສະໄໝ ຫລືສີ່ປີແລ້ວ. ທ່ານວຽງໄຊ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການ ທີ່ໄດ້ນຳ
ພາບັນດາສະມາຊິກສັງຄົມລາວ ຮັກສາຮິດຄອງປະເພນີລາວ ແລະສ້າງສາວັດວາອາ
ຮາມ ຊຶ່ງທ່ານວຽງໄຊ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ”
ວັດວາອາຮາມ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະເປັນສູນກາງເຕົ້າໂຮມປະຊາຄົມລາວ
ມາຕະຫລອດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ແລະນອກປະເທດກໍເຊັ່ນກັນ. ບ່ອນໃດມີປະຊາຄົມລາວ
ໃຫຽ່ພໍ ບ່ອນນັ້ນຈະມີການສ້າງສາວັດ ອັນເປັນສັນຍາລັກຂອງເຊື້ອສາຍລາວ ຊຶ່ງທ່ານ
ວຽງໄຊ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ກ່ຽວກັບດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະການທຳມາຫາກິນຂອງ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວຢູ່ໃນລັດ Utah ທ່ານວຽງໄຊ ໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ບັນດາຜູ້ນຳພາຄອບຄົວບໍ່ວ່າເຊື້ອຊາດໃດກໍຕາມ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ໃນສະຫະລັດ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຈາກສູນ ສູ້ທົນ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ດີມີສຸກ ໄດ້
ຮັບຄວາມປອດໄພ ແລະສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງພວກລູກໆໃຫ້ ກ້າວໄປໄກທີ່ສຸດ. ໃນ
ສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງ
ການປະກອບວິຊາອາຊີບ ໄດ້ຮັບອິດສະລະພາບ ແລະເສລີພາບໃນດ້ານຕ່າງໆໂດຍ
ສະເພາະຢ່າງຍິງ ດ້ານການສຶກສາ
ສຳລັບເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດນີ້ ຊຶ່ງ
ທ່ານວຽງໄຊ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານວຽງໄຊ ສຸນດາຣາ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນລັດຖະກອນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນລັດ Utah ມາ
ເປັນເວລາດົນກວ່າສາມທົດສະວັດ ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການແນະນຳຫລາຍໆຢ່າງເຊັນ ດ້ານແຮງງານ ສາທາລະນະສຸກ ແລະວັດທະນາທຳ ຊຶ່ງ
ທ່ານວຽງໄຊ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານວຽງໄຊ ສຸນດາຣາ ອະດີດລັດຖະກອນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ລັດ Utah ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນໄວ້ຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານ ແລະປະສານງານກັບປະຊາຄົມທ້ອງ
ຖິ່ນ. ທ່ານວຽງໄຊ ໄດ້ບຳນານມາ ໄດ້ຫ້າປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການນຳພາສັງ
ຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍການອາສາສະໝັກ ນຳພາສັງຄົມໃຫ້ເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ.
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ ຂອງການເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ ຢູ່ສັງ
ຄົມຊີວິດຊາວລາວ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
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