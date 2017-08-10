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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ລາຍງານກອງປະຊຸມ ອົງການ ພັນທະມິດ ລາວອາເມຣິກັນ ແຫ່ງຊາດ ຫລື LANA

ກອງປະຊຸມອົງການພັນທະມິດ ລາວອາເມຣິກັນ ແຫ່ງຊາດ ຫລື LANA ວັນທີ 5-6 ສິງຫາ ທີ່ເມືອງ Elgin ລັດ Illinois.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ຍານາງດາຣາ ສຸຸຸວັນນະ​ພູ​ມາ Stiglitz ປະທານ​ອົງການ Lao-American National Alliance (LANA) ​ແລະ ​ຍານາງ Megan ທະວີ​ສຸກ ສະ
ມາຊິກຄະ​ນະ​ກຳມະການ LANA ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດຈະ​ການຂອງ​ອົງການດັ່ງກ່າວ. ກອງ​ປະ
ຊຸມ​ປະຈຳ​ປີນີ້ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ເມືອງ Elgin ລັດ Illinois ​ເມື່ອ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໂດຍ​ໄດ້​ເນັ້ນ​
ໜັກ​ໃສ່​ການຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດການ​ສຳ​ຫລວດ ປະຊາກອນ​ສະຫະລັດ ປີ
2020 ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ສ່ວນວ່າຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ອົງການ LANA ໃນດ້ານນີ້ມີ​ຫຍັງ
​ແດ່​ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳລາຍລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ວີໂອເອ ສຳພາດຍານາງ ດາຣາ ສຸວັນນະພູມາ Stiglitz ປະທານອົງການ LANA.
ວີໂອເອ ສຳພາດຍານາງ ດາຣາ ສຸວັນນະພູມາ Stiglitz ປະທານອົງການ LANA.

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ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອົງການ Lao
American National Alliance ທີ່ມີຊືຶ່ຫຍໍ້ວ່າ (LANA) ຊຶ່ງເປັນອົງການເອກກະຊົນ
ທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ. ອົງການດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບດ້ວຍບັນດານັກວິຊາການໜຸ່ມ ອາເມ
ຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ພາກັນອາສາສະໝັກເຂົ້າມາສຶກສາ ຊອກຫາວິທີທາງຊ່ວຍບັນ
ດາສະມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການສຶກສາ ການເປັນຢູ່
ຂອງບັນດາຜູ້ອາວຸໂສ ແລະບັນຫາຕ່າງໆຂອງ ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນຢູ່ທົ່ວປະເທດ.

ເພາະສະນັ້ນ ໃນລະດູຮ້ອນຂອງ​ແຕ່ລະ​ປີ ເຂົາເຈົ້າ​ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາ​ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນ
ຢູ່ແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງ ​ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຍົກເອົາບັນຫາອັນສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງ
ຖິ່ນສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນມາພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. ສຳລັບປີນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະ
ນາກັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ທີ່ບໍ່ຮູ້ພາສາ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບການຊ່ວຍເຫລັືອ ຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງ​ຍາ
ນາງ​ດາຣາ ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ອົງການ LANA ດັ່ງ​ນີ້:

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ສິ່ງສຳຄັນສຸດຂອງຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມປີນີ້ກໍຄື ການສຳຫລວດສຳມະໂນຄົວ ທີ່ມີຂຶ້ນທຸກໆ
ສິບປີ ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ເທື່ອຫລ້າສຸດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2010 ແລະຈະມີຂຶ້ນອີກໃນປີ 2020
ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ເພາະສະນັ້ນ ​ເປັນ​ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ​ແກ່ປະຊາກອນລາວອາເມຣິກັນ ທີ່​ຈະ​
ຕ້​ອງເຂົ້າໃຈ ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆຢູ່ໃນໃບສຳຫລວດນັ້ນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເກັບກຳ
ເອົາຂໍ້ມູນໄປສຶກສາ ​ແລະພິຈາລະນາວາງແຜນ​ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເໝາະສົມ.
ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາກອນລາວອາເມຣິກັນ ຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ເຫັນ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ
ຕອບຄຳຖາມ ອັນເປັນຜົນສະ​ທ້ອນມາສູ່ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແກ່ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ຍານາງ
ດາຣາ ສຸວັນນະພູມາ Stigliz ປະທານອົງການ LANA ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວ​ກັບ​
ເລື່ອງນີ້ວ່າ:

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ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຊາວ​ລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ຈະໄດ້ເຂົ້າມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່ໃນ ສະຫະລັດຕັ້ງຫຼາຍປີ
​ແລະໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ພົນ​ລະເມືອງ​ຂອງສະຫະລັດໄປ​ແລ້ວກໍ​ຕາມ ​ແຕ່ວ່າ​ຊື່ລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ
​ກໍຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້​ປາກົດໃຫ້ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເອກ​ກະສາ​ນສຳ​ຫລວດ ​ເໝືອ​ນກັບປະຊາກ​ອນທີ່​ມາ​
ຈາກ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ. ສາ​ເຫດ​ກໍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ​ບໍ່ພາກັນ​ໃຫ້​
ຄວາມສົນ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້. ​ເພ​າະສະນັ້ນ ອົງການ LANA ຈຶ່ງກຳລັງ​ກະກຽມ​ທີ່​ຈະ
ເປັນ​ປາກ​ເປັນສຽງຢ່າງຫ້າວຫັນ ທີ່​ຈະປະກາດ​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ພາກັນ
​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ການສຳຫລວດ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ດາຣາ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

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ສະຕີ​ລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຄື ຍານາງ Megan ທະວີ​ສຸກ ​ເກີ​ດ
ຢູ່​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ສາມາດ​ປາກ​ເວົ້າ ຮູ້ຈັກຂະ​ນົບ​ທຳນຽມ​ລາວ​ໄດ້​ດີ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.
Megan ​ແມ່ນນັກວິ​ສະ​ວະກອນ​ຊ່າງກົນ ຫລັງ​ຈາກແຕ່ງງານ​ແລ້ວ ຍານາງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ
ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ Illinois ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ແລະນາງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ພິ
​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງສັງຄົມ​ລາ​ວອາ​ເມຣິກັນ ຊຶ່ງ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

ຍານາງ Megan ທະວີສຸກ ນັກວິສະວະກອນເຄື່ອງຈັກ ແລະອາສາສະໝັກ ໃຫ້ແກ່ອົງການ LANA.
ຍານາງ Megan ທະວີສຸກ ນັກວິສະວະກອນເຄື່ອງຈັກ ແລະອາສາສະໝັກ ໃຫ້ແກ່ອົງການ LANA.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງ Megan ທະວີສຸກ
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ກິດຈະການ​ອັນ​ສຳຄັນອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຄື ການຮຽນ​ຮູ້ ​ແລະ​ຮັກສາ​ວັດທະນາ​ທຳ​ລາວໄວ້
ຊຶ່ງ​ຍານາງ Megan ​ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນທ້າ​ຍດັ່ງ​ນີ້:

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງ Megan ທະວີສຸກ
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ລິງໂດຍກົງ

ອົງການ Lao American National Alliance ຫລື LANA ​ເປັນອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ອາ
ສາ​ສະໝັກ ທີ່​ບໍ່​ສ້າງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ເພື່ອເປັນ​ປາກ​ເປັນສຽງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີວິ​ດ ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ
ປະຊາ​ຄົມ​ລາວອາ​ເມຣິກັນ​ຢູ່​ທົ່ວປະ​ເທດ.

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